Een enorm Facebooklek heeft de persoonlijke gegevens van meer dan 3 miljoen Belgen openbaar gemaakt. Er is niet veel tegen te doen, maar je kan wel eenvoudig nagaan of je bij de slachtoffers bent.

Wereldwijd gaat het om een gegevenslek van maar liefst 553 miljoen Facebookgebruikers. In ons land zijn de gegevens gelekt van 3.183.584 mensen, onder wie heel wat bekendheden. Viroloog Marc Van Ranst is bijvoorbeeld een van de slachtoffers.

Telefoonnummers en e-mailadressen

Volgens de Vlaamse ethische hacker Inti De Ceukelaire werden er geen paswoorden gelekt, maar wel andere persoonlijke gegevens. “Naast telefoonnummers bevat de dataset de Facebook ID, de volledige naam, de geboortedatum, soms het e-mailadres, het geslacht, wanneer het account werd aangemaakt, de locatie, de vorige locatie en de bio van het account (afhankelijk van wat er ingevuld en publiek was)”, klinkt het.

Veilig testen

De Ceukelaire heeft sinds het lek zaterdag bekend raakte de website benikerbij.be gemaakt waarop je kan controleren of je een van de slachtoffers bent. Je moet gewoon je telefoonnummer ingeven en vervolgens geeft de site aan of je gegevens al dan niet gelekt zijn. De website is veilig en beweert je telefoonnummer niet op te slaan.

Extra voorzichtig zijn

Mochten je gegevens gelekt zijn, dan valt daar jammer genoeg niet veel aan te doen omdat er al heel wat kopieën openbaar werden gemaakt. Je past dan best extra hard op als je sms’jes of WhatsAppberichten van onbekende nummers krijgt. “Wees voortaan extra voorzichtig met het beantwoorden van onbekende telefoontjes van buitenlandse nummers of verdachte berichten”, aldus De Ceukelaire. Verdachte sms’en kan je door middel van een screenshot via e-mail aangeven bij [email protected].

EXCLUSIEF: Via ‘https://t.co/IotEXQWl92‘ kan je checken of jouw telefoonnummer op straat ligt in de recente #FacebookLeaks. 👇https://t.co/Ir5tKNALPO — Inti De Ceukelaire (@intidc) April 5, 2021