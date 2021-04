“Ook Mark Zuckerberg himself slachtoffer van groot datalek bij Facebook”

Het gsm-nummer van de CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, zou te grabbel gegooid zijn in een groot datalek bij het socialemediabedrijf. De persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard Facebookgebruikers liggen op straat. Er zouden ook meer dan 3 miljoen Belgische gebruikers bij zijn.

Niet alleen zijn gsm-nummer, ook andere persoonlijke informatie van Zuckerberg zou in de handen van hackers gevallen zijn. Volgens The Sun zouden ook zijn woonplaats, huwelijksinformatie, geboortedatum en gebruikers-ID van Facebook gelekt zijn.

Ook de privégegevens van medestichters van Facebook, Chris Hughes en Dustin Moskovitz, zouden gelekt zijn.

Volgens de website Business Insider werden gegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers uit 106 landen vrijgegeven in een hackersforum. Het gaat om gegevens als telefoonnummer, Facebook-ID, volledige naam, woonplaats, geboortedatum en mailadres. Volgens de Vlaamse ethische hacker Inti De Ceukelaire werden er wel geen wachtwoorden gelekt. De Ceukelaire heeft sinds het lek zaterdag bekend raakte de website benikerbij.be gemaakt waarop je kan controleren of je een van de slachtoffers bent.

De gelekte data werden ontdekt door Alon Gal, de technologisch directeur van het cyberveiligheidsbedrijf Hudson Rock. Hij postte op Twitter ook een overzicht per land. Daaruit blijkt dat er in België ruim 3,18 miljoen Facebookgebruikers betrokken zouden zijn.

“Als je een Facebookaccount hebt, dan is de kans uiterst groot dat het telefoonnummer dat daarvoor gebruikt werd, gelekt is”, tweet Gal. Hij waarschuwt ook dat de data misbruikt kunnen worden. Volgens een woordvoerder van Facebook werden de data ontvreemd via een zwakke plek die in 2019 werd ontdekt en ook werd hersteld.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8