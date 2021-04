HILARISCH. Paard ontdekt spiegel en is meteen geïntrigeerd (video)

Een Twitterfilmpje van een paard dat geïntrigeerd raakt door zijn spiegelbeeld, doet momenteel de ronde op sociale media.

De clip werd zondag gedeeld op een Nederlands Twitteraccount. Het paard staart eerst in de spiegel, om vervolgens een stap achteruit te zetten en vanop een afstand naar zijn spiegelbeeld te kijken. Hij maakt enkele grappige geluiden, en gaat dan weer dichterbij de spiegel staan, om intens naar zijn reflectie te kijken. Het nieuwsgierige dier raakt de spiegel zelfs aan met zijn neus. Hij lijkt zijn spiegelbeeld vanuit verscheidene hoeken te willen aanschouwen.

“Are you talking to me?”

Op Twitter trachten tal van gebruikers het vreemde gedrag van het paard te verklaren. Zo denkt een twitteraar dat het paard mascara wil opdoen, of aan de spiegel vraagt: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de eerlijkste van het land?”

Anderen vergelijken het paard dan weer met de bekroonde rol van Robert De Niro in de film ‘Taxi Driver’ uit 1976 (“Are you talking to me?”).

