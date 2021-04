Dit is waarom je beter een sportbeha aantrekt tijdens je workout

Nu zowat alle sociale bijeenkomsten zijn afgelast en we de hele dag van thuis uit werken, is een workout op tijd en stond meer dan welkom. Het is dé manier bij uitstek om je frustratie eruit te gooien, om in vorm te blijven en om alsnog een momentje voor jezelf te hebben. Misschien sport je alleen al daarom meer dan ooit tevoren.

Eens je hebt besloten welke sport(en) je wil beoefenen, is het tijd om een outfit te kiezen. Om te bewegen heb je in principe weinig nodig; sommigen kiezen er dan ook voor om in hun afdankertjes te gaan sporten, terwijl anderen een enorme bestelling online plaatsen om er tijdens hun workout piekfijn uit te zien.

Schokken opvangen

Beide opties zijn natuurlijk helemaal oké, maar als je over een paar borsten beschikt, is het in ieder geval belangrijk om voor een goede ondersteuning te zorgen. Misschien lijkt een sportbeha je overbodig en denk je dat je gewone exemplaar meer dan voldoende steun biedt, maar die mening herzie je beter zo snel mogelijk. Een gewone beha vangt namelijk slechts 38% van de schokken op, terwijl dat bij een sportbeha om 74% gaat.

Een groot verschil dus en dat verschil is des te belangrijker als je weet dat je borsten op hun plaats worden gehouden door bindweefselstructuren. Dat bindweefsel kan uitrekken als het aan te grote schokken wordt blootgesteld, waardoor je boezem op den duur kan uitzakken. Uiteraard zijn er een heleboel verschillende soorten sportbeha’s te koop en heb je dus keuze zat – of je nu kiest voor een stoere of sexy look.