Dit ijsje is de droom van elke cookie dough-liefhebber

Lang was het genot van een stiekeme lepel koekjesdeeg voorbehouden voor die enkele keren per jaar dat we het voor elkaar kregen om koekjes te bakken. Steevast wezen onze ouders ons erop dat dat echt niet gezond was, maar ach. Het was een risico dat we maar al te graag namen en waar we met volle teugen van genoten.

Toen kwam er echter iemand, een genie durven we wel te stellen, op het idee om dat koekjesdeeg in potjes te verkopen. Het recept werd aangepast om voedselvergiftiging te vermijden et voilà, een trend was geboren. Tegenwoordig denken we bij cookie dough haast onmiddellijk aan het ijs van Ben & Jerry’s, maar daar komt nu wellicht verandering in.

Koekjeshoorntje

Het ijsjesmerk Extrême komt namelijk met nieuwe hoorntjes die cookie dough-liefhebbers spontaan zullen doen watertanden. De ijsjes kregen de naam Cookie Cône en zijn niet alleen bezaaid met stukjes koek, maar het hele hoorntje is bovendien gemaakt van koekjesdeeg. Qua smaken heb je de keuze uit vier varianten: vanille met karamel, chocolade met chocolade, karamel met karamel en hazelnoot met chocolade. Voorlopig zijn de hoorntjes alleen in Frankrijk te koop, maar binnenkort zouden ze ook naar België komen overwaaien. Wij staan alvast klaar om naar de winkel te rennen.