Dankzij dit stofje zou de mannenpil weleens werkelijkheid kunnen worden

Je voortplanten doe je over het algemeen met z’n tweeën, maar toch is het haast altijd de vrouw die verantwoordelijk is voor de anticonceptie. Tenzij jij en je (bed)partner ervoor kiezen om een condoom te gebruiken, is het aan de vrouw om ervoor te zorgen dat er geen kinderen van komen.

Dat is al jarenlang het geval en dus lijkt het haast vanzelfsprekend, maar toch is het dat niet. Steeds vaker hebben we het dan ook over een eventuele mannenpil waardoor de man zijn verantwoordelijkheid zou opnemen op het vlak van anticonceptie. Hoewel dat idee al jarenlang bestaat, is er tot nog toe geen anticonceptiepil voor mannen te koop in de apotheek. Maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen.

500 miljoen

Eerst en vooral: waarom laat de mannenpil zo lang op zich wachten? Een van de belangrijkste oorzaken is de hoeveelheid zaadcellen die mannen produceren. Per zaadlozing kunnen dat er wel 500 miljoen zijn, terwijl het bij vrouwen doorgaans gaat om één eicel per cyclus. Ervoor zorgen dat die eicel niet vruchtbaar is, is dus een stuk makkelijker dan 500 miljoen zaadcellen per keer uitschakelen zonder schadelijke gevolgen op de lange termijn.

Triptonide

Volgens een onderzoek van Nature Communications zou het stofje triptonide, afkomstig uit het kruid Tripterygium Wilfordii Hook F, weleens dé oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Tests bij dieren hebben uitgewezen dat die stof de zaadcellen immobiel maakt, waardoor ze zich niet richting de eicel kunnen begeven en die dus ook niet kunnen bevruchten. Vier à zes weken na het stopzetten van de pil zouden de mannen ook weer even vruchtbaar zijn als voordien, dus op lange termijn is het eveneens een goede optie. Voorlopig is het nog wachten op bijkomende studies en de mannenpil zal dus nog niet meteen verkrijgbaar zijn, maar hoop doet leven.