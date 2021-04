Twee piloten sterven bij crash tijdens gender reveal party

Opnieuw heeft een gender reveal party dodelijke gevolgen gehad. In het Mexicaanse Cancun zijn twee mensen om het leven gekomen nadat een koppel een stuntvliegtuig had ingeschakeld om het geslacht van hun baby te onthullen.

Aan het vliegtuig hing een spanddoek met daarop het bericht dat het koppel een dochtertje zou krijgen. Na de aankondiging wou de piloot nog enkele stunts uitvoeren, maar dat liep helemaal fout. Het vliegtuig nam na enkele salto’s plots een duik en crashte in de de oceaan. De ouders in spé zagen vanop hun boot in het water alles gebeuren.

Onderzoek

Twee mensen overleefden de klap niet, twee anderen raakten zwaargewond. De Mexicaanse autoriteiten onderzoeken het ongeval.