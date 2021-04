Ook bordspel ‘Levensweg’ krijgt modern jasje

Na Monopoly wordt nu ook het bordspel ‘Levensweg’ inclusiever en moderner. Het spel bestaat al sinds 1960 en kreeg hier en daar wel al eens een kleine update, maar wordt nu drastisch onder handen genomen. Wie bijvoorbeeld geen kinderen wil, hoeft er ook geen te nemen. De pionnen zijn ook niet langer enkel roze en blauw.

Zeg maar dag tegen de ‘traditionele’ huwelijksvormen en gendernormen in de nieuwe versie van het spel. “Traditionele keuzes die tijdens het spelen van Levensweg worden gemaakt, maken plaats voor inclusiviteit”, zegt Marijn ter Hofsté, manager Benelux bij Hasbro aan het AD. “Alles kan en mag, zoals trouwen en kinderen nemen, maar het verschil is dat zulke dingen niet langer verplicht zijn in het spel. In plaats daarvan kunnen deelnemers hun leven precies inrichten zoals zij dat willen.”

Weerspiegeling

Waarom wordt het spel net nu in een nieuw jasje gestoken? “De modernisering is belangrijk: door technologische ontwikkelingen ontstaan er steeds meer nieuwe carrièremogelijkheden en ook de gezinssamenstellingen zijn veranderd. Deze nieuwe versie weerspiegelt die moderne samenleving.”

Zo kan je je inzetten voor het milieu, kattenfilmpjes maken of viral gaan. Hasbro is helemaal mee met z’n tijd.