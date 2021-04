DIY: een bos prachtige krullen zonder krultang

Vind jij krullend haar ook zo mooi, maar beschadig je je haar niet graag? Krultangen, brushen en andere heat treatments breken het haar af. Met de volgende tips zorg jij voor een prachtige look zonder ook maar één apparaat te gebruiken.

Geen tijd en zin om ’s ochtends gehaast je haren te krullen? Maar toch wil je graag speelse lokken zonder apparaten te gebruiken die warme lucht blazen? Dan moet je de volgende manieren eens uitproberen.

Hoofdband

De hoofdband is een heel makkelijke manier om je lokken om te toveren naar volumineuze krullen. Gebruik een strakke hoofdband en draag die zoals je normaal zou doen. Neem daarna een paar lokken haar en draai het rond de hoofdband, tot je volledige bos haar erover ligt. Ga slapen met het kapsel en haal de hoofdband ’s morgens rustig weg. Geniet nu van je prachtige krullen!

Voor deze methode gebruik je het best een hoofdband zonder versieringen of aanhangsels. Dit kan het haar ’s nachts beschadigen. Heb je geen hoofdband? Dan kan je ook een stuk stof knippen in de lengte en breedte van je hoofd. Het werkt even goed als een echte hoofdband uit de winkel.

Twists Twists werken het best op kort en dunner haar, omdat het anders veel te veel werk wordt. Voor deze methode heb je ook niet veel benodigdheden nodig. Gebruik je vinger en draai elke lok rond je vinger, tot je de hoofdhuid bereikt. Daar maak je het vast met een klein elastiekje, waarna je best je haar wat vochtig maakt en gaat slapen. ’s Morgens haal je de elastiekjes weg en komen je prachtige kleine krullen tevoorschijn.