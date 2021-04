‘Temptation’-Laura verknoeit kapsel van haar vriend Roger: “Enige optie was volledig kaal” (foto)

Paniek ten huize Laura en Roger uit ‘Temptation Island’. Laura nam immers het kapsel van Roger onder handen, maar dat liep volledig mis. De foto’s spreken boekdelen…

Roger deelt het grappige verhaal op Instagram. Hij vertelt dat hij begin februari aan Laura vroeg om zijn haar te knippen. Zo gezegd, zo gedaan. Alleen was het resultaat vrij dramatisch en was de enige oplossing om er ietwat deftig uit te zien een volledig geschoren hoofd. “Op 2 februari vroeg ik aan mijn vriendin om de zijkant van mijn haar bij te knippen, maar dat is niet zo goed verlopen. De enige optie was mijn haar volledig kaal knippen, dus dat deed ze. Ik heb zeker drie weken extreem kort haar gehad. Vanaf de vierde week durfde ik terug in de spiegel te kijken”, klinkt het.

Gouden raad

Intussen zijn we twee maanden verder en begint er terug wat haar te groeien. Roger geeft nog één belangrijke raad mee voor mannen die hun kapsel willen laten bijknippen door hun partner. “Zoals jullie kunnen zien is mijn haar gelukkig een beetje terug. Mijn advies: als je vriendin je haar wil knippen, laat het haar niet doen”, knipoogt hij.

Tijdje uit elkaar

Laura en Roger namen in 2019 deel aan ‘Temptation Island’. Hoewel ze allebei trouw bleven, gingen ze nadien tot ieders grote verbazing uit elkaar. Sinds 2020 vormen ze opnieuw een koppel.