Zo maak je eindelijk komaf met zweetvoeten

Het is binnenkort weer warm en dat betekent dat het tijd is om je schoenen aan te kant te leggen en met blote voeten op het gras te liggen. Maar krijg jij nu al koud zweet bij de gedachte dat je je stinkende tenen moet showen? Dan helpen deze tips je zeker en vast op weg naar voeten die klaar zijn voor de lente.

Zweetvoeten is een kwaal waar veel mensen last van hebben en een bron van schaamte kan zijn. Maar nu de lente er is en de zomer niet meer ver weg lijkt, willen we hier zo snel mogelijk vanaf geraken.

Frisse voeten

Om je voeten fris en fruitig te houden, is het noodzakelijk dat je ze vaak wast. Tijdens de dag hebben je voeten geen ruimte om te ademen, want je dikke sokken en gesloten schoenen houden de lucht tegen. Was je voeten daarom met een washandje voor je gaat slapen. Dat zorgt ervoor dat al het vuil weg is en je voeten weer wat zuurstof krijgen.

Heb je geen zin om dit elke avond te doen? Probeer je voeten ook een keer per week een voetenbad te geven. En als het mogelijk is, even langs het schoonheidssalon te gaan voor een medische pedicure. Zij zullen ervoor zorgen dat je voeten helemaal klaargestoomd zijn voor de sandalenperiode.

Schoenen die ademen

Je voeten zitten de hele dag in gesloten schoenen als gevangenen. Probeer ze daarom wat meer vrijheid te geven en kies voor schoenen die ademen. Ga voor schoensel dat open is of gemaakt is uit leer, want dat houdt geen geuren vast. Het kan ook handig zijn om de zolen in je favoriete paar eens te vervangen.

Als dit allemaal niet lukt, kan je nog kiezen voor speciale producten tegen zweetvoeten. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken over de camembertgeur die uit je schoenen komt.