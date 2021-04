In deze landen zijn de mensen het gelukkigst

Elk jaar zoekt het ‘World Happiness Report’ uit in welke landen de mensen het gelukkigst zijn. Het afgelopen jaar was bijzonder, waardoor het rapport er ietsje anders uit ziet. Waar is de sfeer om te snijden en waar krijg je spontaan meer zin in het leven?

In welk land heb je de meeste kans om gelukkig te zijn? Dat zocht het ‘World Happiness Report’ uit. Sinds 2012 brengen zij elk jaar een nieuw rapport uit. Geluk is natuurlijk best moeilijk te meten, maar toch worden de landen beoordeeld op verschillende criteria: welvaart, sociale verbondenheid, levensverwachting en keuzevrijheid van de burgers.

Dit keer richtten ze zich ook op de effecten van de pandemie. “Ons doel was tweeledig: ten eerste wilden we ons concentreren op de effecten van COVID-19 op de structuur en kwaliteit van het leven, en ten tweede beschrijven en evalueren we hoe regeringen over de hele wereld met de pandemie zijn omgegaan”, klinkt het in het rapport.

België

Wij Belgen mogen ons helaas niet tot de gelukkigste mensen rekenen, want we zitten niet in de top tien. Wat wel opvallend is, zijn de Scandinavische landen die elk jaar opnieuw hoog scoren.

1. Finland

2. Denemarken

3. Zwitserland

4. IJsland

5. Nederland

6. Noorwegen

7. Zweden

8. Luxemburg

9. Nieuw-Zeeland

10. Oostenrijk