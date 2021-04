Dit zijn de leukste apps voor jou én voor je kat

Je gsm staat waarschijnlijk vol met interessante apps die je zelf dagelijks gebruikt. Maar heb je je poezenvriendje al eens mee laten genieten van de technologische wonderwereld waar we in leven? Laat je digibete kat meegenieten van de onlinewereld met de volgende apps op maat van pluizige viervoeters.

1. Praten met je kat

Als je je afvraagt wat het eigenlijk betekent als je katje miauwt, dan is dit je perfecte kans. De app ‘MeowTalk’ zet het gemiauw om naar begrijpelijke Engelstalige zinnen of woorden. Zo sta je nooit meer met je handen in het haar als je poes weer eens onbegrijpelijke signalen geeft. Wanneer je poezenvriendje bijvoorbeeld naar buiten wil, kunnen deze specifieke miauwgeluiden via de app worden opgenomen. De app gebruikt machine learning om gemiauw om te zetten naar begrijpelijke mensentaal. Hij is te downloaden voor in de App Store en in de Google Play Store.

2. Fotoshoot

Je herkent het vast wel: je wil die schattige houding van je kat fotograferen, maar het lijkt wel of het dier de fotoshoot bewust saboteert. Geen enkele foto is zoals jij het wil. De ‘KittyCam’ lost dit probleem op. Met deze app speel je interessante geluidjes af die de aandacht van je poes trekken. Op die manier kun je gauw een foto maken als je kat in de gewenste positie zit.

3. Jagersinstinct

Katten zijn echte jagers. Met de applicatie ‘Lonely Cat Toy’ zullen ze zich daarom goed vermaken. Laat je huisdiertje alleen met je iPad of iPhone, zet de app aan en hij zal de ronddwarrelende vlinders, vissen, muizen en vogels proberen te vangen. Zorg ervoor dat je een goede screenprotector hebt, want kattennagels creëren gegarandeerd krassen op je scherm.

4. Level up

Wellicht was je vroeger zelf verslaafd aan spelletjes zoals ‘Mario’ op de Nintendo. Katten zijn blijkbaar ook niet vies van zulk soort games. ‘Fat Cat Ninja’ laat je poes jagen op een vogel of een laserstraal. Als hij het goed doet, mag je furry friend naar het volgende level. Als ‘kattenbaasje’ moet er dan een trots gevoel opborrelen, toch?

5. Poezentinder

Heb je geen kat, maar wil je er wel een adopteren? Dan is Tinder voor katten perfect voor jou. De app zorgt ervoor dat jij de match met het wollige vriendje van je dromen hebt. De app heet ‘Catinder’ en werkt eigenlijk hetzelfde als de Tinder die je waarschijnlijk al kende. Je swipet katten naar rechts als je het dier niet ziet zitten en naar links als je er graag mee op date wil. Geloof jij in liefde op het eerste gezicht?