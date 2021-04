SCHATTIG! Deze dierenjongen vormen een olijk trio

In de wereld bestaan er weinig dingen die schattiger zijn dan dierenjongen. Of het nu gaat om een kitten, een kuiken of een biggetje: één blik op die baby’s volstaat om weg te smelten. En hoe meer jongen, hoe beter. In een Brits dierenopvangcentrum werden ze getrakteerd op een wel heel bijzonder spektakel.

Meestal zien we groepjes puppy’s, kittens of kuikens bij elkaar. Een mengeling van verschillende dierensoorten is een stuk zeldzamer en daarom des te schattiger. In het Caenhill Countryside Centre in Devizes ontstond een vriendschap tussen een wel heel bijzonder trio.

Geit, gans en emoe

In het dierenopvangcentrum leven verschillende soorten in nauw contact met elkaar en dat zorgt al eens voor bijzondere beelden. Nadat ze allemaal in dezelfde periode geboren werden, ontstond er namelijk een bijzondere band tussen een jonge emoe, geit en gans. Hoewel de beestjes zelf kunnen beslissen waar ze gaan en staan, spenderen ze heler dagen in elkaars gezelschap, al rollebollend door de weides. De video zegt genoeg.