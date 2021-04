GETEST. Ook baby’s onthaasten in de spa

Babyspa’s hebben al enkele jaren de wind in de zeilen in België. Ze bieden dan ook heel wat voordelen: van pure ontspanning tot een natuurlijke en doeltreffende remedie tegen kolieken. Metro testte de Babytwins-spa in Brussel uit met een flinke baby van 18 maanden. En één ding is zeker: we komen terug!

Toen ik een afspraak maakte met Gislaine van Babytwins, had ik een heleboel vragen. Mijn zoontje Eylan is 18 maanden oud en op die leeftijd wantrouwt hij onbekende gezichten. Maar ik was er wel gerust in, omdat hij elke vrijdag babyzwemles heeft.

Zodra we aankomen, stelt Gislaine me gerust. Ze legt uit dat ze het stap voor stap zal aanpakken met mijn zoon. Ze nodigt ons uit in de speelruimte en begint met hem te dollen. Tegelijkertijd vertelt ze me hoe de sessie zal verlopen. Ze benadrukt nog eens dat alles gebeurt op het ritme van het kind en in functie van wat hij leuk vindt. Van zodra Eylan op zijn gemak is, gaan we met z’n drieën naar Babytwins’ kleine cocon. Een kleine gedempte en geparfumeerde kamer, waar ik meteen zin krijg in een massage… Maar die gedachte verjaag ik snel, want tot mijn grote spijt gaat het hier niet om mij!

De sessie begint met een massage met zoete amandelolie. Gislaine toont me de verschillende bewegingen op een pop, terwijl ik ze nadoe op mijn zoon. Eylan is het gewoon om gemasseerd te worden en hij laat me begaan terwijl hij geïntrigeerd naar Gislaine kijkt.

Bubbelbad voor baby’s

Dan is het tijd voor het bubbelbad. Goed nieuws voor de huid van mijn kleintje: het water bevat geen chloor. Het wordt voor elke sessie verschoond en het bad wordt zorgvuldig gedesinfecteerd. Gislaine komt aan met een grote bak vol speelgoed. Ze probeert mijn zoon gerust te stellen, die helemaal geen zin heeft om in het water te springen. Uiteindelijk laat ze me alleen met hem. Ik probeer hem in bad te doen en hem met de bubbels te laten spelen. De onderhandelingen verlopen moeizaam, maar uiteindelijk geeft hij toe. Terwijl Eylan in bad speelt, masseren de bubbels zijn lijfje. Normaal zit de baby in een boei, zodat hij kan ploeteren en genieten van de gewichtloosheid. Voor zijn eerste ervaring mag Eylan zich echter vrij amuseren.

Na een half uurtje in de jacuzzi is het tijd om de huid te hydrateren. Gislaine werkt met Bee Nature, een Belgisch biologisch en natuurlijk cosmeticamerk. Eylan is rustig en geniet in mijn armen met volle teugen van Gislaines massage. Hij valt bijna in slaap, zo voldaan is hij. En wie blije baby zegt, zegt blije moeder! Op de terugweg valt hij daadwerkelijk in slaap en thuis doet hij een heel lang dutje. Zalig!

Babytwins

Gislaine Silva is van Braziliaanse afkomst en woont sinds 1999 in België. Na een opleiding tot directrice van een crèche besloot ze in 2018 Babytwins te openen in Ganshoren, gevolgd door een tweede locatie in Fontaine-L’évêque. Naast de spa zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 0 tot 7 jaar: gymnastiek, babymassage, muzikaal ontwaken en zintuiglijke ervaringen. Eén spasessie kost 58 euro. Er zijn verschillende abonnementsformules en promoties.

Info en reserveren: www.crechebabytwins.be

Maïté Hamouchi