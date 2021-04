GETEST. Leer dansen als een farao met het VR-spel van K3

Na maandenlang wandelen en museums bezoeken willen kinderen ook eens iets anders doen. Binnenkort kan je samen met je kroost de Egyptische piramides gaan bewonderen… of toch de virtuele versies. En wel samen met Klaasje, Hanne en Marthe van K3. Studio 100 en The Park hebben immers een Virtual Reality-spel ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe film ‘Dans van de Farao’. Wij mochten K3 al eens vergezellen op hun reis naar het Oude Egypte.

The Park heeft met dit K3-spel een primeur te pakken. Het is immers de eerste keer dat een Belgische film tot leven komt als VR-spel. The Park richt zich ook voor het eerst op een jongere doelgroep, vanaf 7 jaar. Zo kunnen zij samen met hun gezin of vriendjes Virtual Reality ontdekken in een verhaal aangepast aan hun leefwereld.

Tot nu waren VR-games veelal pas geschikt vanaf 13 jaar. Dit zowel door het thema van de spellen – vaak shooter games – als de zware apparatuur. Het K3-spel is korter, het spelmateriaal is lichter en de raadsels zijn op maat van kinderen. «Een goed concept», volgens VR-expert Carl Boel van Thomas More. «Virtual Reality biedt veel educatieve voordelen. Het is een zeer visuele ervaring, dus begrippen die moeilijk te vatten zijn, kan je vereenvoudigd voorstellen. Je kan in VR ook oneindig proberen en fouten maken, zonder grote gevolgen: dat is goed om zelfvertrouwen te ontwikkelen.»

Knuffelen met K3

Niet alleen het decor van de film is levensecht, ook de meisjes van K3 zingen en dansen vrolijk met je mee. Je mag ze zelfs knuffelen, en dat is helemaal coronaproof! «Hanne, Marthe en Klaasje werkten mee aan speciale opnames in een volumetrische 3D-studio», weet Philippe De Schutter, CEO van The Park. «Hierdoor lijken ze levensecht aanwezig in het spel.»

Eens je de VR-bril opzet, zit je als ontdekkingsreiziger middenin het decor van de K3-film. Samen met je medespelers kan je vrij in het Oude Egypte rondlopen. Het doel is om K3 te bevrijden uit een piramide. Als kers op de taart mag je samen met Hanne, Marthe en Klaasje al zingend en dansend genieten van het adembenemende uitzicht vanop de top van een piramide.

Kinderspel?

Geloof ons, K3 is niet alleen voor kinderen. De magie van VR werkt in op jong en oud. Toen we de VR-bril opzetten, werden we gekatapulteerd naar een gedetailleerde wereld van hiërogliefen, piramides en kolkende lava. We vergaten dat we eigenlijk niet in Egypte waren, maar op een speelmat in Antwerpen stonden. Kirrend van plezier losten we puzzels op, trommelden we erop los en bukten we ons wanneer we bekogeld werden met een vliegend projectiel. Toen de meisjes van K3 tevoorschijn kwamen, waren we zelfs even star struck. Ouders die toch liever niet meespelen, kunnen de avatars van hun oogappels volgen op een scherm.

Afhankelijk van de coronamaatregelen opent The Park haar deuren weer op 1 mei. Het spel duurt 25 minuten en is te vinden op alle locaties van The Park (Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Kortrijk, Eindhoven en Breda). Tickets kan je boeken via www.theparkplayground.com.

Janne Vandevelde