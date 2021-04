Nog t.e.m. 5/9

In de Hortagalerij in Brussel duik je in de wereld van Gustav Klimt. En dat mag je gerust letterlijk nemen: projecties en animaties brengen het werk van Klimt tot leven en dompelen je helemaal onder in zijn kleurrijke wereld. Meer dan 200 werken worden overal om je heen geprojecteerd, naast een levensgrote 3D-versie van het beroemde werk De Kus. Of zet een virtualrealitybril op en kruip in de huid van de kunstenaar, tijdens een reis door zijn carrière als binnenhuisarchitect en schilder.

expo-klimt.be