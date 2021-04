Maak kennis met de nieuwe Miss België

De 23-jarige Kedist Deltour is woensdag in het Proximus Theater in Adinkerke verkozen tot Miss België 2021. Zij volgt Céline Van Ouytsel op. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte dat woensdagavond tijdens een galashow zonder publiek bekend.

Een lange avond ging voorbij en van de 33 meisjes schoten er uiteindelijk nog 15 over. Kedist Deltour, die sinds kort in Harelbeke woont, kwam er als grote winnares uit. Ze is pas 23 jaar, komt uit Nazareth en is kapster. Ze werd in de loop van de avond ook gekozen als Miss Model. Omdat de galashow moest doorgaan in een coronajaar en zonder publiek zorgde de organisatie voor een gloednieuw kroontje voor de nieuwe miss.

Eredames

Thanaree Scheerlinck, een 24-jarige schoonheidsspecialiste uit Wemmel, werd eerste eredame. De Oostendse Louise-Marie Losfeld vervolledigt het podium. De 18-jarige Elodie Gualano is vierde eredame. Camilia Martinez, een 20-jarige studente Germaanse talen uit Luik, eindigt op de vijfde plaats.

Gevlucht uit thuisland

Winnares Kedist Deltour, die eerder al miss Oost-Vlaanderen werd, kreeg als prijs onder meer een roze Volvo. Tijdens de galashow vertelde Deltour over haar moeilijke jeugd waarin ze als kind vluchtte uit haar thuisland en werd geadopteerd. Het verhaal ontroerde zowel de presentatrices als de jury.

De galashow gebeurde volledig coronaproof en zonder publiek. Vrienden en familie konden de show volgen vanop de Kinepolis drive-in op de parking van Plopsaland.