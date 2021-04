Doorbraak in bestrijding chronische pijn: wetenschappers ontdekken wat pijn veroorzaakt

Een internationaal team van zeventien pijnexperten heeft voor een nieuwe doorbraak gezorgd in de bestrijding van chronische pijn. “We ontdekten dat overgevoeligheid voor pijn vaak de oorzaak is van allerlei vormen van chronische pijn”, vertelt VUB-professor Jo Nijs, die de leiding heeft over het project. De onderzoekers schuiven een persoonlijke behandeling als oplossing naar voren.

Chronische pijn is een wereldwijd probleem en wordt gezien als de grootste oorzaak van invaliditeit. De pijn die de patiënten ervaren is vaak groter dan de schade in hun lichaam doet vermoeden. De oorzaak van dit overdreven pijngevoel is centrale sensitisatie, wijst nieuw onderzoek van een internationaal team van pijnexperten uit.

“Bij centrale sensitisatie zijn de zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel, dat zijn de hersenen en het ruggenmerg, overgevoelig voor prikkels”, legt Nijs uit. “We weten al langer dat dit speelt, maar nu pas is duidelijk geworden dat centrale sensitisatie pijn bij heel uiteenlopende ziektebeelden kan verklaren. Dat gaat van pijn na kanker tot reuma en aanhoudende pijn na chirurgie.”

Individuele aanpak

De oplossing die het onderzoeksteam nu voordraagt is precisiegeneeskunde. Hierbij wordt de patiënt met centrale sensitisatie als een nieuwe subgroep erkend. Patiënten met centrale sensitisatie reageren namelijk niet goed op behandelingen gericht op gewrichten, spieren of chirurgie en manuele therapie.

“Deze patiënten hebben eerder baat bij centraal werkende medicatie in combinatie met andere manieren om pijn te verminderen, zoals beweging, stressmanagement of verbetering van eventuele slaapproblemen. Een individuele aanpak is de beste manier om patiënten met chronische pijn een betere levenskwaliteit te schenken”, besluit professor Nijs.