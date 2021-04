De vijf leukste paaseitjes om zondag te zoeken in je tuin

Hoewel we onze contacten moeten beperken, mag de paashaas zondag nog steeds langskomen. Hopelijk verstopt hij een van deze kleurrijke paaseitjes in je tuin of op je terras! Smakelijk!

Sushi of pizza hawaii?

Eitjes met pure-, melk- en witte chocolade, met hazelnootvulling of praliné, het kan allemaal! Hoewel je niets verkeerd kan doen met de traditionele smaken, wou Deliveroo de uitdaging aangaan om nieuwe, bijzondere paaseieren te ontwikkelen.

Samen met The Belgian Chocolate Makers stak Deliveroo de koppen bijeen om te komen tot vier unieke, nooit eerder geziene, smaken: sushi, pizza hawaii, banana milkshake en poké bowl! Of speel je het toch maar veilig?

Voor fijnproevers

Wie deze eitjes in zijn tuin spot, is een echte gelukzak! Geïnspireerd door de ontluikende lente ontwikkelden de Maîtres Chocolatiers van Neuhaus vijf paaseitjes met unieke, natuurlijke kleuren en smaken die elkaar versterken. Dankzij de uitgekiende smakencombinaties, zoals bosbessen en munt, pecannoten en een vleugje paprika, gember en citroen, is elke eitje een echte delicatesse. Een box voor fijnproevers … Mis deze limited edition voor Pasen niet!

In een designjasje

Ook dit jaar is het Rode kippetje – al jaren de mascotte van chocolaterie Galler – weer van de partij. Samen met haar kleurrijke vriendjes vergast ze ons op lekkere gevulde eitjes. En voor 2021 hebben de vrolijke diertjes allesbehalve stilgezeten in hun hok! Het assortiment telt maar liefst 13 smaken waaronder Noir Pistache, Melk Kokosnoot en klassiek Wit Praliné. Dit metalen designei telt 15 emblematische eitjes in alle kleuren van de regenboog!

Wanneer de zwaluw de paashaas ontmoet

Deze betoverende taart van Les Tartes de Françoise is het resultaat van de ontmoeting tussen de zwaluw en de haas bij het eerste lentelicht. De zwaluw was slim genoeg om de haas uit te dagen om eieren te leggen. Het resultaat is een prachtig versierde paastaart en een mooi verhaal voor kinderen dat je op de verpakking kan lezen. Ook qua smaak stelt dit kunstwerk niet teleur! De betoverende taart neemt je mee naar de wondere wereld van chocolade dankzij de romige mousse en de cacao génoise biscuit. En ook de krokante praliné feuilletine en de zoetheid van de vanille-slagroom zullen je weten te bekoren.

Paasei voor de badkamer

Eerlijk is eerlijk, van dit paasei kan je niet smullen, maar daarom maakt het je niet minder blij. Het BABOR-ampullen-paasei is gevuld met 14 beauty-ampullen die je huid de ultieme lentegloed bezorgen. De tweeweekse kuur verwent je met Roségold Energy, Gold Volume en Platinum Lift van de BABOR Precious Collection. Het elegante marmer-design met gouden accenten zorgt ook voor een mooie touch in de badkamer.