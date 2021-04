5 Corona-proof manieren om tóch vakantie te kunnen vieren

Hoewel een Europees vaccinatiepaspoort wellicht nog uitkomst zou kunnen bieden, lijkt het er op dat ook de zomer van 2021 nog geen ‘normale’ vakantieperiode zal zijn. Zelfs als het zou mogen, zou je dan onbekommerd richting het onbekende willen trekken? Gelukkig zijn er ook manieren om volledig corona-proof vakantie te kunnen vieren.

1. In je eigen quarantaine-bubbel

In de kerstvakantie had Cocoon Brussels al een bubbel-primeur, maar je kunt natuurlijk ook je eigen quarantainetentje ergens opslaan. Wildkamperen mag lang niet overal, dus kies voor legale bivakzones. Let daarbij uiteraard ook even op de actuele covid-maatregelen.

2. Unieke ervaringen in eigen land

Wat te denken van een bierspa, knuffelcontactkamers of cultuur met social distance – in België hebben we eigenlijk genoeg creatieve opties om uit te kiezen.

3. Kamperen met taalapp of woordenboek

De Belgische campings zijn wel open, maar het echte vakantiegevoel ontbreekt toch een beetje, met al het Frans en Vlaams om je heen. Gelukkig is het tegenwoordig supereenvoudig om een nieuwe taal te leren – of om er aan te beginnen, althans. En als de halve camping nu hetzelfde gaat proberen, voelt de veeltalige kakafonie al snel als het buitenland.

4. Jetsetstijl in België

Luxepaardje, in plaats van kampeerfan? Kies dan voor de jetsetstijl, met whirlpool of . Niet voor niets zien vergelijkingssites als Hotel met Jacuzzi.nl momenteel een ware stormloop op hotelkamers met jacuzzi, sauna of andere luxe-faciliteiten op de kamer. En niet alleen bij onze noorderburen, want ook in België zijn er diverse hotels met een en-suite bubbelbad.

5. Vakantie in Gran Balconia

En zelfs thuisblijven heeft zijn charme, als je tenminste bereid bent om er iets van te maken. Zet je tentje op in de achtertuin, of ga samen met de kids genieten van het uitzicht van Gran Balconia. Je kunt zelfs een hele thuisblijf-wereldtour maken: van Bad Hintergarten en Costa del Zolder naar Thushavn of Tuinzania. En dan via Saint-Soutterain en Corona del Mar weer terug naar België.