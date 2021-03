Zwitsers leger wil vrouwen rekruteren met ‘intieme’ aanpassing van uniform

Het Zwitserse leger is dringend op zoek naar meer vrouwelijke rekruten, een daarvoor wil het de fijne middelen inzetten. Vanaf april kunnen de vrouwelijke soldaten beschikken over twee sets vrouwelijk ondergoed. Tot nog toe kregen de vrouwen enkel loszittend mannenondergoed ter beschikking. Het gaat slechts om een tijdelijk proefproject.

De Zwitserse legermacht hoopt het volgende decennium 1 tot 10 procent meer vrouwelijke soldaten te rekruteren. Om de vrouwen te overtuigen, gaat het leger in een proefproject het uniform voor de vrouwelijke soldaten aanpassen. “De oude uniforms zijn niet genoeg aangepast aan de specifieke noden van vrouwen”, klinkt het bij de woordvoerder van het leger, Kaj-Gunnar Sievert, aan de Zwitserse nieuwssite Watson. Het gaat niet om een gecentreerde taille of een elegantere baret, maar wel om het gepaste ondergoed.

Volgens de BBC zijn alle rekruten momenteel voorzien van “loszittend mannenondergoed, vaak in grotere maten.” Vanaf april krijgen de vrouwelijke soldaten echter twee sets vrouwenondergoed ter beschikking: een voor de warme maanden en een voor de koude.

Juiste bescherming

Mannen en vrouwen in het Zwitserse leger voeren sinds 2004 dezelfde taken uit. Toch is een vrouwelijk lichaam helemaal anders dan het mannelijke, en kan dat een invloed hebben op hun bescherming. Een beschermende vest voor mannen kan bij vrouwen bijvoorbeeld te strak en niet goed op het lichaam zitten, met als gevolg dat niet het hele bovenlichaam is beschermd. Maar ook het juiste ondergoed is van belang, zegt een anonieme vrouwelijke soldaat in Watson. “Het maakt een verschil, of je nu over de grond moet kruipen met 27 kilogram op je rug of je stil moet zitten op een bureaustoel.”

Volgens woordvoerder Sievert worden andere kledingstukken en accessoires, zoals gevechtsuniformen, rugzakken en beschermende vesten ook opnieuw geëvalueerd.