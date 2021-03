Rechtbank beveelt dat België alle coronamaatregelen binnen 30 dagen opheft

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft geoordeeld dat de Belgische staat binnen de dertig dagen een eind moet maken aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom. Dat heeft meester Audrey Lackner bevestigd aan Belga, na berichtgeving van Le Soir. Lackner treedt in deze zaak op voor de de Liga voor Mensenrechten en de Franstalige Mensenrechtenliga.

De rechtbank is van oordeel dat de maatregelen van de regeringen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan illegaal zijn. Volgens advocate Audrey Lackner, die de Nederlandstalige en Franstalige Mensenrechtenliga’s verdedigt, oordeelde de rechtbank dat de wettelijke basis waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn niet geldig is. De Belgische staat moet een boete van 5.000 euro per dag betalen als de coronamaatregelen na 30 dagen niet zijn opgeheven. Die geldsom kan oplopen tot een maximum van 200.000 euro.

De Mensenrechtenliga’s waren enkele weken terug naar de rechtbank gestapt met een verzoekschrift om de overheid het ministerieel besluit van 28 oktober, en de latere wijzigingen, te laten schorsen.

Parlementair debat vermijden

De verdediging had aangevoerd dat deze besluiten “gebaseerd zijn op ontoereikende rechtsgronden en systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogdringendheid”. Volgens de advocaten is die hoogdringendheid, na een gezondheidscrisis die nu al een jaar duurt, slechts een excuus om een parlementair debat over de maatregelen uit de weg te gaan.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is te horen dat het vonnis bestudeerd wordt. De Belgische staat kan tegen het vonnis in beroep gaan.