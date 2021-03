PRACHTIG. Jongeren vormen mensenketting om baby en ouders uit brand te redden (video)

Een groep jongeren heeft in het Franse Nantes een heldendaad verricht door een koppel en hun baby te redden uit een brandend appartement. De jongeren werkten samen en vormden een mensenketting om langs de buitenkant tot bij het appartement te geraken. “We zijn allemaal familie in de wijk, logisch dat we geholpen hebben”, klinkt het.

Afgelopen zondag ontstond er een felle brand in een van de appartementen in de wijk La Bottière, in het Franse Nantes. Toen omwonenden hulpgeroep hoorden, zagen ze een koppel met een baby op het terras van de derde verdieping staan. Uit het raam ontsnapte een dikke, zwarte rookpluim. Een dertigtal jongeren uit de wijk verzamelde meteen om het jonge gezin ter hulp te schieten.

Ze probeerden eerst om het appartement te betreden via de traphal, maar moesten hun reddingspoging staken door de dikke rook. Langs de buitenkant dan maar, dachten de jongeren, die een verticale mensenketting vormden om zo tot aan het derde verdiep te geraken. De absolute prioriteit was om de zes maanden oude baby te redden, die enkele meters naar beneden werd gegooid maar werd opgevangen door een matras. Vervolgens konden ook de ouders ontsnappen uit de vlammenzee met behulp van de ‘menselijke ladder’.

Eén familie

De baby werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Ook de ouders geraakten door de rook bevangen, maar kwamen er uiteindelijk met lichte verwondingen vanaf. Niet lang na de spontane reddingsactie arriveerden de hulpdiensten, die nog 9 mensen ongedeerd uit het gebouw konden halen.

Voor de moedige redders werd een petitie gestart, opdat hun heldendaad niet vergeten zou worden. “Hier in de wijk La Bottière zijn we allemaal één familie. Logisch dus dat we ons solidair toonden en samen geholpen hebben”, zegt een van hen aan Franse media.