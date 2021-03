NMBS versterkt drukteplan tijdens paasvakantie

Op vraag van de regering voert NMBS bijkomende sanitaire veiligheidsmaatregelen door voor de treinen tijdens de paasvakantie. De maatregelen versterken het bestaande drukteplan van NMBS.

Met het oog op de paasvakantie en de beslissing van de overheid om de capaciteit van de treinen richting kust tot 50% te beperken, was het noodzakelijk om het bestaande drukteplan te versterken, klinkt het bij NMBS. Dat gebeurde in akkoord met zowel het Nationaal Crisiscentrum, als de federale en lokale (politie)overheden.

Concreet gaat het om volgende bijkomende maatregelen:

Op treinen richting de kust mogen reizigers enkel aan het raam zitten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt tijdens de paasvakantie en tijdens het weekend van 24 en 25 april.

zitten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt tijdens de paasvakantie en tijdens het weekend van 24 en 25 april. NMBS houdt een aantal reservetreinen met bijhorend personeel achter de hand, die snel kunnen worden ingezet bij incidenten.

met bijhorend personeel achter de hand, die snel kunnen worden ingezet bij incidenten. Tijdens de paasvakantie zet NMBS in de grote stations elke dag meer dan 300 Securail- veiligheidsagenten en stewards in om de reizigers te spreiden over de verschillende treinen.

in om de reizigers te spreiden over de verschillende treinen. NMBS houdt de lokale politiezones aan de kust ook tijdens de paasvakantie continu op de hoogte van het aantal reizigers dat onderweg is naar het betrokken kuststation.

ook tijdens de paasvakantie continu van het aantal reizigers dat onderweg is naar het betrokken kuststation. De strikte sanitaire maatregelen, zoals de ontsmetting van stations en treinen en de weergave van de besmettingsgraad op de NMBS-app, blijven behouden.

Bereid je goed voor

Bij mooi weer kan het druk worden aan de kust, dat toonden ook de goed bezette treinen van de afgelopen dagen aan. Net zoals de autoriteiten vraagt NMBS daarom met aandrang in de huidige omstandigheden de kust bij mooi weer te vermijden en te kiezen voor andere en rustigere bestemmingen in België.

Verder vraagt de NMBS haar reizigers hun reis goed voor te bereiden en voor hun vertrek de NMBS-app te raadplegen. Via de routeplanner kan je zien hoe druk het is op de trein die je wil nemen. Kleurt je trein oranje of rood, neem dan een trein later of kies voor een andere bestemming. Voor wie naar de kust wil, is het aangewezen voor het vertrek best ook de druktebarometer van Westtoer via de website dekust.be te raadplegen.

Spitsuren worden best vermeden, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat reizen is het best. Tijdens vakantieperiodes of tijdens het weekend ligt voor de heenreis naar de kuststeden het drukste moment tussen 9 en 12 uur en voor de terugreis tussen 18 en 20 uur.