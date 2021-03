Netflix wil tegen eind 2022 klimaatneutraal zijn

Netflix wil tegen het einde van volgend jaar klimaatneutraal zijn. Daarvoor gaat de videostreamingdienst enerzijds zijn eigen CO2-uitstoot verminderen en anderzijds investeren in projecten voor het herstel van kwetsbare ecosystemen, om de resterende, externe uitstoot te compenseren.

Netflix genereerde in 2020 naar eigen zeggen 1,1 miljoen ton CO2. Zowat de helft daarvan kwam van de productie van films en series onder het Netflix-merk, terwijl 45% toe te wijzen was aan de bedrijfsactiviteiten (zoals het huren van kantoren en marketinguitgaven). De overige 5% van de CO2-uitstoot komt van de achterliggende technische infrastructuur, zoals de datacenters van Amazon die Netflix gebruikt.

Benzineauto

De uitstoot die klanten genereren door gebruik te maken van het streamingplatform, is niet meegerekend in de 1,1 miljoen ton. Maar volgens Netflix zou uit schattingen van de universiteit van Bristol blijken dat het om minder dan 100 gram CO2 per uur gaat. Dat is het equivalent van een benzineauto die 400 meter aflegt, klinkt het.