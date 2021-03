Mama van Elke Clijsters waarschuwt haar in ‘De Bachelorette’: “Ik zou zeker niet voor hem gaan” (video)

In ‘De Bachelorette’ krijgt Elke Clijsters bezoek van haar mama en stiefpapa. Zij geven hun ongezouten mening over de kandidaten. Eentje daarvan lijkt volgens hen alvast geen goede keuze voor Elke.

Met nog zeven mannen in de running wordt het erg spannend in ‘De Bachelorette’. Haar grootste favoriet blijft nog steeds Django, al voelt Elke zich duidelijk ook aangetrokken tot Ivan. Over die laatste hebben de ouders van Elke hun serieuze twijfels. “Ik denk dat hij nog niet heel ver in het leven staat om te zeggen: ‘Nu ga ik het ineens echt heel serieus aanpakken’”, beargumenteert haar stiefpapa. “Ik vroeg naar zijn slechte eigenschappen en hij zei dat hij heel koppig is. Ik als mama zou zeker niet voor Ivan gaan”, vult haar moeder aan.

Dilemma

Hun kritische houding over Ivan komt hard aan bij Elke. “Ik had niet verwacht dat ze zoveel twijfels over Ivan zouden hebben omdat ik me echt wel goed bij hem voel. Ik ben heel fel aangetrokken tot hem en daar is echt een klik. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Ivan is gewoon iemand die nog een heel ander leven leidt dan ik. Misschien niet de beste keuze als ik daarvoor zou kiezen”, klinkt het.

Zelf ontdekken

Het lijkt erop dat Elke rekening zal houden met de raad van haar ouders, al weet ze dat in het geval van Ivan nog niet helemaal. “Met sommige zaken ga ik akkoord, met andere zaken misschien iets minder. Over het algemeen wel. Er is veel bevestigd voor mij. In het geval van Ivan wil ik dat zelf nog een beetje uitzoeken”, besluit ze.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be