Koppel staat op het punt om droomhuis te kopen, maar dan ontdekken ze DIT… (video)

Een Amerikaans koppel wilde onlangs een bod doen op een huis waarin ze heel geïnteresseerd waren. Tijdens hun bezoek troffen ze binnenin echter iets heel bizar aan.

Het gaat om een huis in Columbia, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland. De woning heeft drie slaapkamers en staat te koop voor 400.000 dollar (340.534 euro). Een man die zich op TikTok Mr. Shade noemt, ging met zijn vriendin meteen een kijkje nemen, want het leek op het eerste zicht hun droomhuis. Ze waren zelfs al van plan om een bod uit te brengen.

Vreemde trap

Toen ze het huis binnengingen, troffen ze echter een heel vreemde trap aan. Die bestond uit grote blokken in plaats van normale treden. Voor hen was dat zo’n grote teleurstelling dat ze uiteindelijk geen bod deden. Volgens kenners is de trap op die manier ontworpen voor huizen met een beperkte ruimte.

Op zetel slapen

De man plaatste een video van de bewuste trap op TikTok, waar de beelden intussen al meer dan tien miljoen keer bekeken werden. “We waren van plan om te bieden op dit huis tot we de trap zagen…”, schrijven ze erbij. Heel wat mensen reageerden op de video. “Beeld je in dat je vermoeid thuiskomt en dergelijke trappen op moet”, “Als ik dronken thuiskom en die trappen moet gebruiken, dan zou ik op de zetel slapen”, en “Je weet dat, als je een huis koopt, je dingen mag aanpassen in het huis, hé?”, klinkt het onder meer in de reacties.