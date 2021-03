Echtgenoot van Maggie De Block neemt ontslag na racistische uitspraak: “Ik heb er spijt van”

Luc Asselman, liberale politicus en echtgenoot van Maggie De Block, heeft ontslag genomen uit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) na een racistische uitlating tijdens een zitting. Hij geeft toe dat hij over de schreef is gegaan.

Het incident gebeurde dinsdagavond tijdens een geheime zitting van de GECORO waarbij gedebatteerd werd over het beleid van sociale woningen in Vlaams-Brabant. Op een bepaald moment vergat Asselman (Lijst1785) dat zijn microfoon nog aanstond en zei hij volgens Groen Merchtem “dat er geen vuile zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem”. Andere bronnen beweren dat hij het over “marginaal volk” had. De vertegenwoordiger van Groen verliet onmiddellijk de zitting. Zowel Groen als PRO Merchtem eisten zijn ontslag of op zijn minst maatregelen tegen Asselman.

Incident met allochtone jongeren

Asselman heeft nu zelf ontslag genomen en beseft dat hij in de fout is gegaan. Naar eigen zeggen deed hij de uitspraak in een opwelling na een incident met allochtone jongeren eerder die dag. “Ik heb een uitspraak gedaan die ik beter niet had gedaan. En daarvan heb ik spijt. Het was een opwelling uit frustratie na een incident eerder op de dag met enkele allochtone jongeren. Geen excuus, want het was een lelijke uitspraak, maar ik zei ze dus in volle ‘colère’. De vergadering werd niet opgenomen en dus kan het uitdraaien op woord tegen woord, maar ik geef toe dat ik dit heb gezegd en dat dit niet moest. Ik heb eerst contact opgenomen met de voorzitter en vervolgens met de vertegenwoordiger van Groen om mijn excuses aan te bieden en het voorval te kaderen. Deze voormiddag heb ik vervolgens zelf mijn ontslag ingediend. Voor mij is het incident dan ook afgesloten”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Luc Asselman is de echtgenoot van voormalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Ze zijn 39 jaar getrouwd.