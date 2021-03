Dit land keurt het eerste coronavaccin voor dieren goed

Rusland heeft de goedkeuring aangekondigd van het eerste vaccin tegen het coronavirus voor dieren. Carnivac-Cov zou 100% werkzaam zijn. De massaproductie ervan start vanaf april.

Rusland heeft een primeur in de strijd tegen het coronavirus bekend gemaakt. Het land keurde het eerste vaccin goed dat dieren beschermt tegen het virus. Volgens een persbericht van Rosselchoznadzor, de dienst voor veterinair en fytosanitair toezicht, blijkt uit klinische testen dat 100% van de geteste dieren antilichamen had ontwikkeld. Het ging om katten, honden, rode vossen en poolvossen en nertsen. Het vaccin is enkel bestemd voor carnivoren.

15 miljoen nertsen dood

Met het vaccin wil Rusland vermijden dat het virus zich onder de dieren kan verspreiden en er zo nieuwe varianten de kop opduiken. Vorig jaar besliste Denemarken om 15 miljoen nertsen te ruimen omdat bij een aantal een gemuteerde versie van het virus werd aangetroffen. Het Russische agentschap gaf al aan dat kwekerijen en bedrijven uit onder andere Griekenland, Polen, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore interesse toonde in het vaccin. Eerder deze week liet het Russische leger weten dat ze hun honden zullen vaccineren voor ze ze in luchthavens en bij de herdenkingen aan de Tweede Wereldoorlog in mei zullen inzetten.

Rusland zet zwaar in op de promotie van zijn vaccins in het buitenland, maar kent wisselende reacties. Sputnik V, het eerste van drie vaccins dat het land al registreerde, was al in augustus klaar voor gebruik, ver voor de Westerse producten. Dat wekte in eerste instanstie argwaan, maar ondertussen heeft het wetenschapsmagazine The Lancet gemeld dat Sputnik V veilig is en in 90% van de gevallen beschermt tegen COVID-19.