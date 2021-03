Candice uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op heisa: “Is Vlaanderen dan zo preuts?”

Candice heeft gereageerd op de vele reacties die er kwamen nadat ze al vrij snel met Marijn onder de lakens dook. “Seks is een onderdeel van daten en naar elkaar toe groeien, toch?”, klinkt het.

Er werd op sociale media verbaasd gereageerd op het feit dat Candice en Marijn al relatief snel seks hadden met elkaar. De 31-jarige lerares uit Beveren begrijpt die verontwaardiging niet goed. “Daar kwam veel reactie op. Ja, ik ben daarvan geschrokken, zeg. Ik had niet verwacht dat het een ‘gespreksonderwerp’ of zo zou worden. Hallo, wij zijn twee volwassen mensen! Is Vlaanderen dan zo preuts? Seks is een onderdeel van daten en naar elkaar toe groeien, toch? En gelukkig zijn er veel mensen die daarover hetzelfde denken als wij. Die ‘zwoele nacht’ zoals je het noemt, is niet iets waar Marijn en ik ons voor schamen. Negatieve reacties zullen er altijd zijn, op eender wat”, vertelt ze in TV Familie.

Flapuit

Ook op het feit dat heel wat mensen haar “niet de slimste” vinden, heeft Candice een pasklaar antwoord. “Ik ben een flapuit. Van ons samen worden ook veel grappige scènes uitgezonden, terwijl we net zo goed serieuze gesprekken hebben. Maar ’t is zo: ik spreek dikwijls voor ik nadenk. (lachje) Da’s een beetje mijn valkuil, die spontaniteit. Zelf trek ik me daar niet veel van aan. En ik ga me zeker niet anders voordoen dan ik ben”, klinkt het.

Mogelijk probleem

Voorlopig lijkt er maar één factor een spelbreker te kunnen worden, maar het is wel een belangrijke: de afstand tussen hun woonplaatsen Beveren (Candice) en Binkom (Marijn). Die bedraagt een goeie 80 kilometer. “Mja, dat is een serieus grote afstand. En dat komt soms ter sprake. Want we bespreken ook echt wel meer ernstige dingen. Die afstand zou voor problemen kunnen zorgen… Maar kom, eigenlijk wordt dat pas een ‘probleem’ eens we beslissen dat we samenblijven. En zover zijn we nog niet. Trouwens, als je elkaar écht graag ziet, neem je zoiets erbij”, besluit ze.