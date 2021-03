Britney Spears reageert voor het eerst op ophefmakende documentaire: “Ik heb twee weken gehuild”

Britney Spears heeft voor het eerst gereageerd op de documentaire over haar leven die heel wat stof deed opwaaien, ‘Framing Britney Spears’. De 39-jarige popster zegt in een Instagram-bericht slechts flarden van de docu te hebben gezien, maar schaamt zich voor de manier waarop ze in beeld is gekomen.

Toen in februari de documentaire ‘Framing Britney Spears’ voor het eerst op de wereld werd losgelaten, legde dat een bom onder de showbusiness. De onthutsende docu toonde fijntjes aan hoe Britney al sinds de vroege start van haar carrière ten prooi viel aan seksistische en manipulatieve media en hoe ze in 2008 onvrijwillig werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Ook het fel bekritiseerde conservatorschap van haar vader Jamie, die haar persoonlijke en financiële leven controleert, komt uitvoerig aan bod.

Spears zelf had zich tot nog toe enkel cryptisch uitgelaten over de wereldwijd bekeken documentaire, maar dinsdagavond maakte ze via Instagram officieel een einde aan de stilte. Bij een Instagram-video waarin ze danst op het nummer ‘Crazy’ van rockband Aerosmith, schrijft ze:

“Ik heb me mijn hele leven blootgesteld aan mensen tijdens mijn optreden !!! Het kost veel kracht om het universum te VERTROUWEN met je echte kwetsbaarheid, want ik ben altijd zo beoordeeld … beledigd … en in verlegenheid gebracht door de media … en dat ben ik nog steeds tot op de dag van vandaag !!!! Terwijl de wereld blijft draaien en het leven doorgaat, zijn we nog steeds zo kwetsbaar en gevoelig als mensen !!! “

Daarna heeft ze het rechtstreeks over de documentaire: “Ik heb de documentaire niet gezien, maar van wat ik wél gezien heb kan ik zeggen dat ik me schaamde over hoe ze me in beeld hebben gebracht… Ik heb twee weken gehuild en… dat doe ik soms nog steeds !!!!”

Niet perfect

“Ik doe wat ik kan in mijn eigen spiritualiteit om te proberen mijn eigen vreugde … liefde … en geluk te behouden !!!!”, sluit de 39-jarige popster het emotionele bericht af. “Elke dag dansen brengt me vreugde !!! Ik ben hier niet om perfect te zijn … perfect is saai … ik ben hier om vriendelijkheid te verspreiden.”

Het is echter maar de vraag of Spears de post zelf geschreven heeft. Fans maken zich al langer zorgen om de vaak vreemde berichten die de zangeres op sociale media post. Ze vermoeden dat Britney ook op haar eigen sociale mediaprofielen door haar vader gecontroleerd wordt, en dat de zangeres via allerlei subtiele details in haar berichten noodkreten uitstuurt.

(Lees verder onder het bericht.)

Rechtszaken

Sinds Britney Spears’ bewuste instorting in 2007, waarbij ze haar haar afschoor en enkele paparazzi aanviel, veranderde ze in de perceptie van de media van een superster met een miljoenenpubliek naar een labiele vrouw die nood had aan wat rust. Die rust kwam er in de vorm van het zogenaamde conservatorschap van haar vader Jamie – een soort voogdij over een meerderjarige. The Princess of Pop heeft onder meer geen hoederecht over haar kinderen en kan haar eigen vermogen niet beheren.

De #FreeBritney-beweging probeert de volgens hen penibele situatie van hun idool al enkele jaren aan te kaarten, maar met ‘Framing Britney Spears’ kreeg die boodschap pas echt vleugels. Ook Britney zelf probeerde al herhaaldelijk om haar vader via de rechtbank te ontzetten uit zijn rol als bewindvoerder. In de meest recente hoorzitting zei haar advocaat dat Spears wilt dat haar tijdelijke ‘zorgmanager’, Jodi Montgomery, die ook een rol speelt in het conservatorschap, permanent haar persoonlijke zaken regelt. Vader Jamie Spears blijft echter aangesteld als haar financiële bewindvoerder, naar verluidt tot onvrede van Britney.