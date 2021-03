Baden in bier? Binnenkort kan het in eerste Belgische ‘bierspa’

In de Schildknaapstraat in het centrum van Brussel opent binnenkort Bath & Barley, het eerste Belgische wellnesscenter in ons land dat bierbaden aanbiedt. Sinds de middeleeuwen is het gekend dat het baden in hop, gerst, gist en water, de hoofdingrediënten van bier, een positieve werking zou hebben op lichaam. Die traditie wil Bath & Barley terugbrengen.

Het lijkt misschien een droom voor vele bierliefhebbers om in het bier te baden, maar het blijkt ook gezond – als je het bad niet leegdrinkt, natuurlijk. In landen als Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Hongarije is bierbaden erg populair in spa- en wellnesscenters. Dat er in die landen ook een sterke biercultuur heerst, is geen toeval. Het leek de zaakvoerders van Bath & Barley dan ook logisch om ook in België, een van de grootste bierlanden ter wereld, een bierspa te openen.

De dorst wil ook wat

Maar wat is er nu zo goed aan baden in hop, gist en gerst? De actieve enzymen en de biergist maken je huid en haar soepel en zacht, terwijl de hop vol antioxidanten zit en je poriën reinigt. De warmte van het bad, ongeveer 38 graden, zorgt bovendien voor een ontspannen effect. Bij het bezoek aan de bierspa leer je ook bij over de biercultuur en de ingrediënten die aan het bad toegevoegd worden, of welke hop gebruikt wordt als scrub.

Allemaal goed en wel die zachte huid en prachtige haarlokken, maar velen zien bier nog steeds liever in hun keelgat dan in de badafvoer verdwijnen. Geen zorgen: in Bath & Barley staat naast elk bad een tapkraan waar Belgische pils uitstroomt. En voor wie het allemaal nog wat culinairder mag, is er ook een proefassortiment van drie Belgische Bieren met foodpairing.

Bath & Barley opent – als alles goed gaat – op 1 mei de deuren.