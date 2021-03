«Buikgevoel is goed, maar buikgevoel met data is beter»

Telenet behoeft geen introductie. Het media- en telecommunicatiebedrijf met hoofdkwartier in Mechelen ondersteunt heel wat Belgische gezinnen met connectiviteits- en entertainmentoplossingen. In dat streven staat big data meer dan ooit centraal. Als data ook jouw ding zijn, vind je bij Telenet ongetwijfeld een job die op je lijf is geschreven. Hieronder lees je hoe Telenet big data in z’n bedrijfsmodel integreert.

Stel: een niet nader genoemde broadcaster wil graag weten welke afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ het meest populair zijn om op basis daarvan heruitzendingen te kiezen. Om dat te achterhalen, verschijnen data experten Annelore Jans (23), Joeri Van Dingenen (29) en hun collega’s op het toneel.

Joeri: «Zo’n proces bestaat uit een aantal stappen. Eerst en vooral halen we de relevante data uit een bronsysteem zoals onze klantenregistraties of digiboxen. Vervolgens aggregeren en anonimiseren we die gegevens. Wanneer dat gebeurd is, sturen we de data door naar onze collega’s die dan analyses uitvoeren op

de inhoud.»

Annelore: «Wij trachten slim naar die data te kijken om daar inzichten uit te halen. Dat doen we eerst door de data in een meer overzichtelijke vorm te gieten. Vervolgens gaan mijn collega’s en ik hiermee aan de slag. Zo kunnen we meteen zien hoeveel digicorders afstemden op de ‘achter de schermen’ van de kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’ en hoelang mensen naar de aflevering hebben gekeken. We bekijken alle mogelijke aspecten van de data, zoeken verbanden en proberen de puzzelstukjes samen te leggen tot één coherent verhaal waar acties uit kunnen vloeien.»

Hoe zien jullie de komende jaren het belang van big data evolueren binnen Telenet?

Joeri: «Als data-expert merk ik vandaag al hoe big data online alomtegenwoordig is. Big data biedt bedrijven heel wat nieuwe inzichten zodat ze hun producten en diensten nog beter kunnen afstemmen op de noden van hun klanten. Dankzij data kunnen bedrijven dus nog meer klantgericht werken, wat kan leiden tot een grotere klanttevredenheid.»

Annelore: «Vanuit mijn ervaring kan ik daaraan toevoegen dat big data ook de interne werking van bedrijven kan verbeteren en stroomlijnen. Bij Telenet werken we vandaag in een wendbare organisatie waarbij de algemene bedrijfsstrategie vertaald wordt naar concrete projecten die door onafhankelijke, multi-functionele teams worden uitgewerkt. Om die projecten snel en efficiënt te kunnen aanpakken zijn data cruciaal. Wij zeggen wel eens ‘Buikgevoel is goed, maar buikgevoel met data is beter’»