Online sollicitatiegesprek in coronatijd? Deze vijf tips helpen je op weg

Sollicitatiegesprekken zijn altijd zenuwslopend. Nu we vaak niet meer op locatie hoeven te komen, maar gewoon vanuit ons veilige huisje een jobinterview via Zoom kunnen doen, vergt dat enige aanpassing. Wat als je kat op je toetsenbord gaat zitten of als je kinderen plots een potje ruzie maken? Met de volgende tips kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Maak je omgeving sollicitatieproof



Zorg er ten eerste voor dat je omgeving netjes is. Ruim die rommelige stapel papieren op en haal desnoods die prominent aanwezige poster van de muur.

Is jouw omgeving niet echt geschikt om te laten zien aan je toekomstige baas? Kies dan voor een digitale achtergrond die jouw eigen omgeving wegtovert. De opties zijn eindeloos, maar houd het beter gewoon neutraal. Het nadeel hiervan is dat sommige mensen het idee kunnen krijgen dat je iets verbergt.

Goed licht



Goede belichting is geen overbodige luxe. Tegenlicht maakt dat jouw gezicht niet duidelijk zichtbaar is en dat is niet handig voor een gesprek dat om jou draait. Zorg daarom dat je met je gezicht naar het raam toe zit, in plaats van andersom.

Check, check, dubbel check



Controleer alles voordat je sollicitatiegesprek begint. Het zou zonde zijn als het niet door kan gaan door een slechte internetverbinding of een lege batterij. Wil je zeker weten of je internet snel genoeg is? Controleer dat bijvoorbeeld op www.speedtest.net.

Raak niet afgeleid



Het beste is natuurlijk een afgesloten kamer waar je helemaal alleen bent. Al beloven je huisgenoten stil te zijn en is je kat aan het slapen op het moment dat je online gesprek begint, er is altijd een risico dat zij (per ongeluk) geluid maken. Is dat niet mogelijk? Breng in ieder geval je huisgenoten op de hoogte van jouw sollicitatiegesprek. Op deze manier kan jij in alle rust een tikkeltje opscheppen over je kwaliteiten.



Dress to impress



Toen je voor de pandemie naar een jobinterview ging, kwam je niet opdagen in een pyjama. Dus doe dat nu ook niet. Ruil je jogging in voor een rok, kleedje of een broek en breng je haren in model. Vaak voel je je een stuk productiever en wakkerder als je jezelf klaarmaakt voor de dag!