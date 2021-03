Ziekenhuizen moeten opnieuw opschalen: 60 procent bedden op intensieve zorg voor COVID-patiënten

De universitaire en algemene ziekenhuizen in België schalen tegen volgende week dinsdag op naar fase 2A. Dat betekent onder meer dat 60 procent van de bedden op de afdeling intensieve zorg tegen dan wordt voorbehouden voor COVID-19-patiënten. Dat komt voor heel België overeen met 1.200 van de 2.000 beschikbare bedden, zo meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid dinsdag.

Er moeten ook 15 procent extra bedden worden voorzien voor intensieve zorg. Daarnaast wordt ook aan de ziekenhuizen gevraagd om ook op niet-intensieve afdelingen vier keer meer bedden vrij te houden voor coronapatiënten.

Er zal bovendien sterk ingezet worden op het spreiden van COVID-patiënten over de verschillende ziekenhuizen. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen het eigen netwerk of binnen de provincie. Op die manier moet worden voorkomen dat patiënten terechtkomen in bedden buiten de erkende intensieve zorgafdelingen.

Niet-dringende zorg

De niet-dringende en planbare zorgen die gebruikmaken van intensieve zorg, zullen als gevolg van de maatregel uitgesteld worden. De dringende en noodzakelijke activiteiten blijven wel doorgaan. Ook alle lopende noodzakelijke therapieën of noodzakelijke revalidatie worden gewoon voortgezet.

Volgens het gezondheidsinstituut Sciensano worden er in België momenteel 739 coronapatiënten op een afdeling intensieve zorg behandeld. Dat is zowat een kwart meer dan een week geleden. Als dit tempo aanhoudt, zullen op 10 april 1.000 patiënten op intensieve zorg liggen, zo waarschuwde viroloog Steven Van Gucht dinsdag nog tijdens de persconferentie over de coronapandemie.