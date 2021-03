Steven Van Gucht: “We hebben nog 10 dagen om het tij te keren”

De stijging van de coronacijfers vertraagt, maar als dit tempo aanhoudt, zullen op 10 april 1.000 patiënten op intensieve zorg liggen. “We hebben nog tien dagen om dat te vermijden”, heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 20 en 26 maart werden gemiddeld 4.751 nieuwe besmettingen per dag gedetecteerd, een stijging met 17 procent vergeleken met de voorgaande week.

De stijging was het laagst bij tachtigers (+ 2 procent) en het hoogst bij veertigers (+21 procent). Bij kinderen en tieners is de stijging teruggezakt (+15 procent), terwijl in die groep recent nog tot stijgingen tot 50 procent werden vastgesteld.

De toename is het hoogst in Wallonië (+24 procent), gevolgd door Vlaanderen (+14 procent) en Brussel (+12 procent). In de provincie Luik worden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld (+38 procent.)

Tussen 20 en 26 maart stierven gemiddeld 26,6 mensen per dag aan het virus (+3,9 procent).

Er werden ook gemiddeld bijna 66.900 tests per dag uitgevoerd. De positiviteitsratio bedroeg 7,7 procent. Op dinsdag 23 maart werd een record van 87.052 tests op één dag uitgvoerd. «Toch blijft de positiviteitsratio hoog, wat wijst op een zeer intensieve circulatie van het virus.»

Het reproductiegetal is 1,09, de epidemie breidt dus nog steeds uit omdat de score boven 1 ligt. Sinds het uitbreken van de pandemie in België zijn 872.936 gevallen genoteerd.

Ziekenhuisopnames

Tussen 23 maart en 29 maart waren er gemiddeld 241,1 ziekenhuisopnames per dag vanwege het coronavirus, een stijging met 18 procent ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Afgelopen vrijdag waren en 296 opnames. “Mogelijk komen er deze week nog dagen met rond de 300 opnames”, aldus nog Van Gucht. “Hopelijk volgt daarna een plateau.”

In totaal liggen 2.818 mensen nog steeds in het ziekenhuis vanwege COVID-19, onder wie 739 patiënten die op intensive care worden behandeld. Dat laatste is een forse toename, met 25 procent op weekbasis. “De belasting op intensieve zorgen neemt snel toe”, legt de viroloog uit.

Momenteel hebben 1.260.303 Belgen één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 13,7 procent van de volwassen bevolking. 512.447 mensen zijn volledig ingeënt, goed voor 5,6 procent van de volwassen bevolking.

Vaccinatie

De vaccinatie van de 65-plussers is volop aan de gang. In april zijn mensen van 18 tot 65 jaar met bepaalde risicoaandoeningen aan de beurt. Het gaat om 1,2 tot 1,5 miljoen mensen, zegt woordvoerder Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie.

De ziekenfondsen zullen tegen eind deze week een lijst van risicopatiënten opstellen op basis van hun medicatiegebruik. Vanaf komende vrijdag kunnen huisartsen ook patiënten op die lijst zetten. Daarnaast zullen artsen-specialisten mensen met zeldzame ziekten toevoegen.

“De privacy wordt daarbij gerespecteerd”, verzekert Briat. “De enige informatie op de lijst is: heeft deze persoon een verhoogd risico? De lijst bevat geen informatie over de aard van het risico of over de aandoening.”