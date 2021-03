Ouders van Candice uit ‘Blind Getrouwd’ reageren op haar vrijpartij met Marijn: “Mooi van hen!”

De ouders van Candice, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Marijn, hebben gereageerd op het feit dat hun dochter al vrij snel onder de lakens dook met Marijn. “Als die ene nacht belangrijk was om de basis te leggen voor een langdurige relatie, kunnen we daar toch alleen maar achter staan?”, klinkt het.

Candice en Marijn lijken tot nu toe de beste match uit de huidige ‘Blind Getrouwd’-editie. Ze zijn ook het enige koppel dat openlijk toegaf dat ze al seks hebben gehad. Dat gebeurde voor het eerst in Santorini.

Eerlijkheid

Er werd op sociale media heel wat gepalaverd over het feit dat het koppel al relatief snel onder de lakens dook, maar wat vinden de ouders van Candice daar eigenlijk van? “Ja kijk, het zijn geen twee pubers meer, hé. En we leven in tijden waarin we daar niet meer van omvervallen, toch? Als die ene nacht belangrijk was om de basis te leggen voor een langdurige relatie, kunnen we daar toch alleen maar achter staan?”, vertelt haar vader Luc.

Haar moeder Christine vond het vooral lovenswaardig dat ze hun avontuurtje niet geheimhielden. “Ik vind het ook mooi van hen dat ze daar niet stiekem over gedaan hebben. Gewoon eerlijk zijn en niet onnozel doen. Zo kennen wij Candice. We hebben haar achteraf alleszins niet gezegd dat ze die bekentenis beter voor zich had gehouden”, klinkt het.

Niet dom, maar spontaan

Over Candice werd op sociale media tevens lacherig gedaan. Zo vonden mensen het opvallend dat Candice niet wist dat Kreta een eiland in Griekenland is en dat ze het beroep van Marijn, industrieel ingenieur, niet kon uitspreken. Haar ouders vinden die kritiek, net als Marijn, onterecht. “Ze is een flapuit, ja. Ik zou het gewoon ‘spontaan’ noemen. En dat is ze alleen maar omdat ze zich op haar gemak voelt en duidelijk erg gelukkig is bij Marijn. Dus dat soort uitspraken… Ik hoor ze zelfs graag”, aldus Luc.

“De mensen zeggen maar. Hoe kan je Candice nu echt leren kennen door haar amper één uur per week op televisie te zien? Op school heeft ze altijd haar best gedaan, ze heeft een job gevonden waar ze zich erg goed in voelt. Wij hebben ons nooit zorgen gemaakt over haar”, besluit Christine.