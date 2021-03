Oorsprong coronavirus blijft een raadsel: “Alle hypotheses liggen nog op tafel”

In het dinsdag gepubliceerde, langverwachte rapport over de oorsprong van het nieuwe coronavirus laat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog alle pistes open. “Alle hypotheses liggen nog steeds op tafel”, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus, die oproept tot verder onderzoek.

Meer dan een jaar na zijn ontstaan blijft de oorsprong van het coronavirus onbekend. Ook onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kon de zaak niet oplossen. De piste dat het SARS-CoV-2-virus op een of andere manier van dier op mens is overgesprongen blijft het meest waarschijnlijk, staat te lezen in het rapport dat de VN-organisatie dinsdag publiceerde. Dat zou dan weer waarschijnlijk zijn gebeurd via twee diersoorten.

De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dan in de eerste plaats aan vleermuizen als de gastheer – al is een ander dier ook mogelijk -, die het dan vervolgens aan een ander dier zou hebben doorgegeven om daarna in het lichaam van de mens terecht te komen. Die “tussensoort” tussen vleermuis en mens zou bijvoorbeeld een schubdier, nerts of kat kunnen geweest zijn. Een rechtstreekse oversprong van vleermuis naar mens behoort ook nog steeds tot de opties.

“Lek uit labo minst waarschijnlijk”

Of de vismarkt in Wuhan daadwerkelijk de bron van de pandemie was, is ook niet duidelijk. Er werden ook gevallen ontdekt die niets met de markt te maken hebben. “De bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat de markt in Wuhan niet de oorspronkelijke bron van de uitbraak was”, klinkt het in het rapport.

Daarnaast houdt de WHO ook rekening met verspreiding via bevroren voedsel of een incident in een lek uit het Virologisch Instituut van Wuhan. Die laatste piste werd door het expertenpanel als “het minst waarschijnlijk” bestempeld, maar verdient volgens Ghebreyesus wel “verder onderzoek”.

Betere samenwerking

Het hoofd van de WHO bekritiseerde verder de beperkte toegang die het team tot Chinese gegevens had. De deskundigen zelf hadden al laten weten dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken. Ghebreyesus zegt te verwachten dat een toekomstige samenwerking tussen Peking en het team beter verloopt. “Tijdiger en uitgebreider”, aldus de WHO-baas. Het team WHO-experts trok begin dit jaar vier weken naar Wuhan om ter plaatse de oorsprong van het coronavirus te achterhalen. Ze konden daarvan slechts twee weken echt op het terrein werken, omdat ze eerst twee weken quarantaine dienden te respecteren.

Ghebreyesus concludeerde dat het onderzoek een goede basis vormt, maar dat er nog verder onderzoek dient te gebeuren. “We zijn het de wereld verschuldigd om de bron te vinden.”