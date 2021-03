Grote drukte op treinen: NMBS raadt af om dinsdag en woensdag naar zee te reizen

In verschillende stations en op treinen richting kust is het momenteel te druk. Spoorwegmaatschappij NMBS raadt daarom haar reizigers sterk af om vandaag (dinsdag) en woensdag nog met de trein naar de kust te reizen. Intussen is het drukteplan geactiveerd.

Zoals verwacht lokken de verlengde paasvakantie en het mooie weer heel wat mensen naar de kust. Op de treinen richting kust en in de tussenliggende stations is het dan ook druk. Het drukteplan van NMBS, om drukte te spreiden en te kanaliseren, is geactiveerd. De vervoersmaatschappij raadt ook af om dinsdag en woensdag nog naar zee te reizen met de trein. “We raden reizigers aan om andere, rustige bestemmingen in België te kiezen”, klinkt het bij NMBS.