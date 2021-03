Anouk Matton is al zes maanden zwanger, maar ze heeft amper een buikje: “Ik vroeg me af of ik wel écht in verwachting was” (foto)

Anouk Matton, de vrouw van Tomorrowland-resident-dj Dimitri Vegas, zit in haar laatste zwangerschapstrimester, maar van een buikje is amper sprake. “Ik zie het natuurlijk wel, maar de mensen op straat merken er nauwelijks iets van”, vertelt ze.

Vorige maand kondigde dj-koppel Dimitri Vegas (38) en Anouk Matton (28) aan dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Hun zoontje is uitgerekend voor begin juli. Ze hadden al een lange tijd kinderplannen, maar corona gaf hen dat extra duwtje in de rug. “We schoven onze kinderwens altijd op de lange baan en dat zou zonder corona nu waarschijnlijk ook weer gebeurd zijn. Met een dikke buik achter een draaitafel staan deejayen, dat had ik niet zien zitten. Dit is dus alleszins het juiste moment om zwanger te zijn. Ik mis eigenlijk niets, want er zijn toch geen optredens en evenementen. Zo kan ik tenminste rustig genieten van mijn zwangerschap”, legt ze uit in Dag Allemaal.

Amper een buikje

Hoewel Anouk al zes maanden zwanger is, zou een buitenstaander niet vermoeden dat ze in verwachting is. “Ongelofelijk, hé. Ik ben al zes maanden zwanger, maar ik heb amper een buikje. Ík zie het natuurlijk wel, maar de mensen op straat merken er nauwelijks iets van. In ’t begin heb ik zelfs aan de gynaecoloog gevraagd of ik wel zeker in verwachting was”, lacht ze.

Jongensmama

Anouk is zwanger van een jongetje en daar is ze erg blij mee. Ze had het zelfs een beetje verwacht. “Ik had van meet af aan het gevoel dat het een zoontje was, echt raar. Ik heb ook altijd aan familie en vrienden gezegd dat ik hoopte op een jongen. Geen idee waarom, maar ik zie mezelf als een boysmom. Maar met een meisje zou ik even blij zijn, hé. Als ons kindje maar gezond is. Mijn ideale gezin zie ik met twee kindjes, maar ik ga mezelf zeker geen druk opleggen”, besluit ze.