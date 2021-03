Zo laat de nationale staking zich voelen

Nadat het loonoverleg geen resultaat heeft opgeleverd, hebben de socialistische en christelijke vakbond opgeroepen om vandaag te staken. De hinder op het spoor valt nog mee. Zo werkt de alternatieve dienstverlening zoals voorzien. Dat betekent dat ruim de helft van de treinen rijdt. De rest van het openbaar vervoer is een ander verhaal.

De 24 urenstaking bij het spoor startte zondag om 22.00 uur. Op basis van het aantal werkwilligen bij spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel werd een alternatieve dienstregeling opgesteld. “Die loopt zoals gepland”, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Dat betekent dat ruim de helft van de treinen rijdt. Het gaat bijvoorbeeld om ongeveer twee op de drie IC-treinen tussen de grote steden, en twee derde van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn daarentegen geschrapt. Het aanbod naar de zee is beperkt.

De spoorstaking heeft overigens normaal gezien weinig gevolgen voor het internationale treinverkeer.

Enorme hinder op bus en tram

Bij De Lijn is maar een vijfde van de bussen en trams uitgereden. Vooral in Antwerpen en Limburg is de situatie kritisch, daar rijdt bijna niks. In West-Vlaanderen rijdt 1 op de 3 bussen en trams.

Bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB rijdt ook maar een beperkte selectie van het net. Enkel metrolijn 1 tussen Weststation en Montgomery wordt bediend, de andere lijnen niet. Bij de trams rijden 7 grote lijnen van de 17 (lijn 3, 4, 7, 8, 9, 82 en 92), bij de bussen is er nog verkeer op amper een vijfde van alle lijnen (36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87, 89 en 95).

Beperkte impact op bedrijfsleven

De stakingsdag georganiseerd door ACV en ABVV zorgt voor “amper tot beperkte” impact in de bedrijven. Dat blijkt uit een rondvraag door werkgeversorganisatie Voka.

Maar volgens Voka is er amper impact. De werkgeversorganisatie is bezig aan een belronde bij honderd werkgevers. «In een paar industriële bedrijven is de impact groot. In de dienstensector is de impact quasi nihil», aldus een woordvoerder. In het algemeen is er amper tot een beperkte impact, leert de belronde.