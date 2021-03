WTF! Ongeduldige fietsers negeren rood licht en ontwijken NIPT aanstormende trein (video)

Op videobeelden is te zien hoe wielertoeristen een treinoverweg oversteken terwijl het licht op rood staat. Enkele seconden later stormt de trein voorbij. De Britse transportpolitie is niet te spreken over hun gedrag.

Het angstaanjagende tafereel speelde zich vorige week af in het Engelse graafschap Kent, ter hoogte van Rochester en Deal. Vier fietsers komen aan een overweg en zien dat het licht op rood staat. De eerste besluit om het waarschuwingssignaal te negeren en steekt de overweg over. Daarna volgt de rest. Enkele seconden later zoeft de trein voorbij. Gelukkig raakte er dus niemand gewond.

Levensgevaarlijk

Jon Pine, inspecteur van de Britse transportpolitie, betreurt de feiten ten zeerste. “In bijna 20 jaar heb ik enkele gelijkaardige taferelen gezien. Deze fietsers hielden totaal geen rekening met hun veiligheid en die van de anderen. Ik spreek uit ervaring dat dit catastrofaal had kunnen aflopen. Wat ze deden, is uiteraard strafbaar. We willen hen maar al te graag een lesje geven over de gevaren van de overweg”, klinkt het in Daily Star.