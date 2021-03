Schip in Suezkanaal komt gedeeltelijk los, maar moeilijkste komt er nog aan

Er zit beweging in het containerschip Ever Given, dat sinds afgelopen dinsdag het Suezkanaal blokkeert. Maar de Nederlandse maritieme dienstverlener Boskalis, wiens hulp werd ingeroepen om het kanaal vrij te krijgen, waarschuwt voor euforie. De moeilijkste klus – de voorsteven van het schip loskrijgen – volgt immers nog.

In de nacht van zondag op maandag lukte het met de hulp van een zware sleepboot om de achtersteven los te krijgen, zei Boskalis-topman Peter Berdowski op de Nederlandse radio. Daarmee is de hoek van het schip zoals die vastligt van 30 graden naar 10 graden gedraaid.

De moeilijkste klus is echter het loskrijgen van de voorsteven. Die zit vast als een «walvis op het strand» en het wordt een hels karwei om die over de kleilaag heen te schuiven.

Water onder schip spuiten

Later op maandagmorgen arriveert een tweede zware sleepboot om met trekkracht het schip helemaal los te krijgen. Daarbij zal er met grote kracht water onder het schip worden gespoten om zand en klei weg te spoelen.

Als het niet lukt om op deze manier de voorkant van het schip vrij te krijgen, dan zullen er mogelijk containers van de voorkant van het schip afgetakeld moeten worden. Dat zou een monsterklus worden, omdat dit midden in de woestijn moet gebeuren, waarbij de harde wind in het nadeel van de operatie is.

Een woordvoerder van Shoei Kisen, de Japanse eigenaar van de Ever Given, zei maandagochtend dat het schip “gedraaid” is, maar nog niet drijft. En volgens de Suezkanaal-autoriteit werd het schip voor 80 procent “in de goede richting” gelegd. Daarbij kwam de achtersteven op 102 meter van de oever te liggen, waar dat eerder maar 4 meter was, zegt de autoriteit.