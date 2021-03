Oeps. Vrouw in verwachting van meisje bevalt van jongen

Toen de 26-jarige Lauren Keen en haar partner Karl Nunn te horen kregen dat hun derde spruit een eerste meisje zou zijn, gaven ze honderden ponden uit aan nieuwe kleren. Ze waren dan ook met verstomming geslagen toen ze opnieuw van een jongen beviel.

Het echtpaar vertelde aan de Britse media dat een mislukte genderscan aan de basis lag van de verwarring. Het stel is zeven jaar samen en had al twee jongens samen, Abel (5) en Opie (3). Voorafgaand aan de geboorte gaven ze honderden ponden uit aan roze items.

Lauren en Karl

Marilyn => Dexter

Dus werden ze met open mond achtergelaten in het ziekenhuis toen verloskundigen hun derde zoon Dexter overhandigden, die ze Marilyn hadden willen noemen.

Na het schokkende nieuws moest het paar ter plekke een levensveranderende beslissing nemen, aangezien Lauren eerder had besloten zich te laten steriliseren.

Reactie Lauren

“Ik verwachtte dat met mijn eerste dochter ons gezin compleet zou zijn. Ik was verdoofd, ik wist niet hoe ik alles moest verwerken wat er gebeurde. Ik had afgesproken om na de bevalling gesteriliseerd te worden, want het was mijn derde keizersnede en een volgende zwangerschap zou te riskant zijn.”

“Ik moest ter plekke beslissen of ik nog doorging met de procedure. Ik probeerde te verwerken dat de dochter van wie ik had gedroomd niet bestond, bovenop het besef dat als ik doorging met de operatie, ik nooit een dochter zou krijgen. “