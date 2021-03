Minnares van Boris Johnson over vrijpartij: “Tien minuten later kwam zijn vrouw thuis”

Jennifer Arcuri, naar eigen zeggen een minnares van de Britse premier Boris Johnson, heeft intieme details vrijgegeven over hun vermeende affaire tussen 2012 en 2016. Zo zouden ze seks gehad hebben in zijn gezinswoning en werden ze een keer bijna betrapt door zijn vrouw.

De 36-jarige Amerikaanse zakenvrouw klapte uit de biecht in een interview met Daily Mirror. Zo vertelt ze dat ze met Johnson regelmatig afsprak in zijn huis achter de rug van zijn toenmalige vrouw Marina Wheeler.

Seks op de sofa

In 2016 werden ze bijna betrapt door zijn vrouw, waarmee hij getrouwd was sinds 1993. Arcuri herinnert zich het moment nog goed. “We waren samen een boek van Shakespeare aan het lezen. Dat was zo’n beetje ons routinevoorspel geworden”, klinkt het. Vervolgens hadden ze seks op de sofa. “Na onze vrijpartij voelde ik me schuldig omdat ik in zijn gezinswoning was. Maar ik kon niet weerstaan aan het gevoel om begeerd te worden”, aldus Arcuri.

Tien minuten nadat Arcuri vertrokken was, kwam zijn vrouw thuis. “Als ik tien minuten langer was gebleven, zou ze mij gezien hebben. Dat is geen fijn gevoel. We hadden seks in zijn huis, en dat was op een bepaalde manier leuk, maar het voelde niet juist. Ik wist ook dat het niet om iets eenmaligs ging”, vertelt ze.

Alleen in huis

Op een bepaald moment liet Johnson Arcuri zelfs alleen in zijn woning. Hij was immers een ingrediënt vergeten om te koken en ging nog even naar de winkel. Arcuri maakte toen een selfie in de keuken van dat moment (zie onderaan het artikel). “Het voelde zo raar, een beetje ongemakkelijk. Ik dacht: je laat me achter in mijn huis?’ Wat voor een vrouw ben ik?”, klinkt het.

Onvoorzichtig

Arcuri speelde het spelletje mee tot ze zich in 2016 slecht begon te voelen over de affaire van vier jaar. In berichten die ze naar Johnson stuurde, is te lezen dat ze hem waarschuwde voor bepaalde items die zijn vrouw zou kunnen zien. “Toen ik in de keuken stond, trok ik mijn kousen uit en legde ik ze op het kookeiland. Ik zou ze voor de zekerheid wegdoen”, schreef ze onder meer in een bericht naar hem.

Johnson brak met zijn vrouw Marina Wheeler in 2018, kort voordat het nieuws bekend raakte dat hij een relatie had met Carrie Symonds (33). Hij is nog steeds met haar samen en vorig jaar beviel ze van hun zoontje Wilfred.