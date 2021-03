Experte waarschuwt: “Meeste koppels zullen tegen 2045 onvruchtbaar zijn”

Als er niets verandert, zijn we op weg om binnen een kleine 25 jaar met grote vruchtbaarheidsproblemen te kampen. Dat beweert althans een Amerikaanse professor.

Shanna Swan, professor milieugeneeskunde en volksgezondheid aan de Medische Faculteit van Mount Sinai in New York, onderzoekt al jarenlang de effecten van chemische stoffen op het lichaam. In 2017 schreef ze in een paper dat het zaadgehalte van westerse mannen de afgelopen 40 jaar meer dan gehalveerd is. Ze voorspelt dat het gemiddelde zaadgehalte op nul zal uitkomen in 2045. Dat zou betekenen dat de meeste koppels hun toevlucht zullen moeten zoeken in geassisteerde voortplanting, zoals ivf (in-vitrofertilisatie).

Niet enkel uitgesteld moederschap

Wat betreft de oorzaken van de vermindering in vruchtbaarheid, vindt ze het jammer dat de schuld veelal gelegd wordt bij het feit dat mensen steeds later aan kinderen beginnen. Het is algemeen geweten dat hoe ouder een vrouw is, hoe kleiner de kans is dat ze zwanger kan worden. “Mensen beseffen dat we in een voorplantingscrisis vertoeven, maar ze denken dat het ligt aan uitgesteld moederschap of de algemene levensstijl. Het heeft volgens hen niets te maken met chemische stoffen. Ik wil dat mensen beseffen dat dat wél kan. Ik zeg niet dat er andere factoren meespelen, maar chemische stoffen spelen hier een grote rol bij”, vertelt Swan in The Guardian.

Steeds meer jongere vrouwen onvruchtbaar

Swan beargumenteert haar stelling met opvallende resultaten uit een onderzoek bij verschillende leeftijdsgroepen. “We hebben ontdekt dat jongere vrouwen tegenwoordig een grotere kans hebben om onvruchtbaar te worden dan oudere leeftijdsgroepen. Dit bewijst dat er nog een andere factor dan ouderdom en uitgesteld moederschap de vruchtbaarheid aantast. Bovendien is het risico op een miskraam groter geworden bij alle leeftijden”, klinkt het.

Volgens Swan is er wel degelijk een link tussen chemische stoffen die het lichaam binnenkomen via plastic, en vruchtbaarheidsproblemen. Zo zouden ftalaten en Bisfenol A de hormoonhuishouding grondig verstoren.