Eindelijk licht aan het einde van de coronatunnel?: “Dat zal in ons voordeel spelen”

De coronacijfers blijven stijgen, maar minder hard dan vorige week. Biostatisticus Geert Molenberghs is voorzichtig positief en voorspelt dat het virus het moeilijker en moeilijker zal krijgen.

Met gemiddeld 4.705 besmettingen en 241 ziekenhuisopnames per dag is de situatie in ons land nog steeds zorgelijk, maar het gaat om stijgingen van 22 procent terwijl er vorige week stijgingen van 40 procent opgetekend werden.

Piek bereiken rond het weekend

Biostatisticus Geert Molenberghs beseft dat de situatie nog steeds zorgwekkend is, maar heeft ook goede hoop. “We mogen niet vergeten dat de cijfers nog altijd doorstijgen. We hebben dagen gehad zoals 22 maart met meer dan 6.000 gevallen. Dat vertaalt zich ondertussen ook in de hospitalisatiecijfers en stilaan ook in de overlijdenscijfers. Vandaag liggen er 711 mensen op de afdelingen intensieve zorg, dat is nu al de helft van bij de tweede zware golf vorig najaar. In het beste geval eindigen we daar ergens tussen de 800 en 900 patiënten op intensieve zorg.”

“Het lijkt echter wel dat de golf die zich nu aandient, stilaan aan het afbouwen is. Als deze trend zich doorzet, gaan we allicht rond het weekend de piek bereiken. Als we de nieuwe maatregelen goed opvolgen, zou die trend zich moeten doorzetten en moeten we ook echt van stijgende naar afbouwende cijfers gaan”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Zomerseizoen

Bovendien worden we daarbij geholpen door het warme weer dat er zit aan te komen. “Het hoogseizoen voor de besmetting is voorbij. Het virus kan zich weliswaar ook in de zomer handhaven, maar als we daar voorzichtig mee omgaan en bijvoorbeeld meer dingen buiten doen en binnen goed ventileren, kunnen we daar winst uit halen. Het seizoen zal in ons voordeel spelen”, besluit hij.