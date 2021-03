Deze 5 fantasieën komen sekswerkers het vaakst tegen

Als je iets wilt weten over leidingen, bel je best een loodgieter. Om te weten wat de vaakst voorkomende seksuele fantasieën zijn, ben je bij een sekswerker aan het juiste adres. The Huffington ondervroeg enkele dames van plezier naar de seksfantasieën die ze het vaakst tegenkomen.

1. Travestie

De meest voorkomende fantasie van mannen is volgens de ondervraagde dames om zich tijdens de seks als vrouw te gedragen. “Het gaat om ontmannelijking en vernedering. Ik doe deze mannen vaak een bh aan en een panty. Soms doe ik ze ook make-up op en laat ze hoge hakken aantrekken”, vertelt ‘dominatrix’ Aleta Cai.

2. Seks met een andere man

Veel mannen zijn er blijkbaar ook niet vies van om verplicht te worden tot seks met een andere man. “Ik krijg veel aanvragen van mannen om een scène te spelen waarin ze worden gedwongen om orale seks te geven aan een andere man, terwijl ik de baas ben en toekijk”, aldus Kitty Stryker. “Ik denk dat een deel van de erotiek zit in de verboden aard van deze fantasie.”

3. Rollenspellen

In navolging van de eerste twee fantasieën vertelt Cai dat veel mannen willen dat ze een autoritaire vrouw speelt die misbruikt maakt van haar machtspositie. “Het is een taboe. In het echt zouden zich nooit seksueel aangetrokken mogen voelen tot deze leidinggevende personen dus wordt het hun fantasie, want het is altijd het taboe dat het erotisch maakt.” Lerares, dokter of agente zijn enkele populaire opties.

4. Partner bekijken terwijl die seks heeft

Een andere populaire fantasie is toekijken terwijl hun partner van jetje geeft met een ander. Dat hoeft zelfs niet per se de eigen partner te zijn. Zo vertelt escort Hayley Jade dat veel klanten willen zien hoe zij seks heeft met een ander. “Ook al ben ik niet hun vriendin, toch vinden ze het vaak heel spannend om naar te kijken.”

5. Trio

Het welbekende triootje staat voor velen bovenaan de seksuele verlanglijst. Jade zegt dat ze vaak wordt gevraagd om een trio te hebben met een mannelijke klant en een andere vrouw. “Als ze zich aangetrokken voelen tot vrouwen is het vaak hoe meer hoe beter voor hen. Veel mannen doen niet eens mee. Ze vinden het vooral opwindend om te kijken hoe twee vrouwen seks hebben.”