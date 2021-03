CORONA. Deze producten dreigen duurder te worden door schaarste aan grondstoffen

De bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie hebben sinds enige tijd te kampen met een beperkte beschikbaarheid aan bepaalde grondstoffen. Dat leidt de jongste maanden tot forse prijsstijgingen, zegt sectorfederatie Fedustria. Voor de consument dreigen heel wat van de afgeleide producten dus duurder te worden.

De tekorten betreffen onder meer textielvezels zoals nylon, polyester en acryl, hout en houten plaatmateriaal en schuimvullingen voor matrassen en zetels. “Dit leidt niet alleen tot vertragingen in de productie en langere wachttijden voor de klanten, maar ook tot verdere druk op de marges van de bedrijven, die al een zware klap hadden gekregen door de coronapandemie”, aldus de sectorfederatie.

Als verklaring voor de grondstoftekorten wordt verwezen naar de maatregelen die werden getroffen om het coronavirus een halt toe te roepen, zoals tijdelijke sluitingen van bedrijven en onderbreking van de toeleveringsketens, maar ook naar het wereldwijde tekort aan containers en de handelsbeperkingen. “Het incident met het containerschip op het Suez-kanaal maakt het allemaal nog erger”, klinkt het.

Textiel, hout en meubels

Voor textielvezels bijvoorbeeld begonnen de prijzen tegen het einde van vorig jaar te stijgen en deze trend zette zich begin 2021 versneld door. Het meest spectaculair is de prijsstijging voor polypropyleen (+25,7% tegenover vorig jaar), dat een belangrijk materiaal is voor de productie van tapijten. Maar ook voor nylon-, polyester- en acrylvezels zijn er prijsstijgingen tussen +7,7% en +14,6%.

Voor hout en houten plaatmateriaal werden eveneens grote prijsstijgingen vastgesteld. Op basis van de Duitse houtprijsindex gaat het om +40% voor hout voor palletten, +30% voor multiplex en +28% voor OSB. De prijzen voor gezaagd naaldhout zijn, afhankelijk van type en kwaliteit, op een jaar tijd tussen 30 en 70% in prijs gestegen.

Ook de matras- en sofasector heeft te lijden onder duurdere grondstoffen, meer bepaald de sterk gestegen prijzen voor vulschuim.

2022

Fedustria-topman Fa Quix verwacht dat deze duurdere prijzen ook tot bij de eindklant zullen doorgerekend worden, maar kan niet zeggen in welke mate precies. «Dat hangt van verschillende factoren af, zoals het aandeel van de grondstof in het eindproduct, de concurrentie, enzovoort… Maar we zien toch een opwaartse druk in de hele keten».

Zelfs indien de coronapandemie nu snel achter de rug zou zijn en de situatie op de handelsmarkten dus snel zou normaliseren, verwacht Fedustria pas volgend jaar daarvan het effect te zien. “Voor de komende maanden wordt niet dadelijk een ommekeer verwacht”, klinkt het.